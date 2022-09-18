Урмас Рейнсалу примет участие в неделе открытия 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Эстонскую делегацию возглавляет президент Алар Карис.

Эстония непоколебимо поддерживает Украину и продолжит прилагать все усилия, чтобы помочь Украине выиграть войну, которая длится уже более полугода, заявил министр иностранных дел. «Поэтому на предстоящей Генеральной ассамблее нашим приоритетом является призыв к более широкому членскому составу ООН всецело поддержать Украину и обеспечить юридическую ответственность России за зверства, совершенные на Украине. В России не должно быть чувства безнаказанности, и все организаторы преступлений агрессии должны нести международную ответственность. Чтобы обеспечить это, Эстония также выступает за создание специального международного суда», – сказал Рейнсалу.

Рейнсалу примет участие в ежегодной встрече министров иностранных дел Международного уголовного суда (ICC) при Генеральной Ассамблее ООН, в дополнительном мероприятии, посвященном вопросам юридической ответственности России с дискуссией украинских доноров на тему образования. В рамках недели открытия 77-й сессии Генассамблеи ООН у Рейнсалу состоятся десятки двусторонних встреч с министрами иностранных дел стран Евросоюза. Эстония также организует дополнительное мероприятие на тему кризиса в Беларуси.