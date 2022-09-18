«Мы настроены абсолютно серьезно»: Зеленский впервые подробно прокомментировал наступление ВСУ

«Мы все абсолютно нормальные люди, я знаю, что бывают разные обстоятельства. […] Нельзя обобщать все такие кейсы, нельзя всех называть коллаборантами… Но если ты работаешь, начинаешь руководить каким-то районом, делаешь какие-то заявления, поднимаешь российский флаг, – о чем тут разговаривать, ты коллаборант», – сказал он.

Об угрозе ядерной войны

Владимир Зеленский заявил, что «если честно, не верит», что на определенном этапе нынешней войны Россия применит тактическое ядерное оружие на территории его страны или где-то еще.

«Это вопрос уничтожения Земли… Я даже не могу понять, как могут допустить спецслужбы, разведки мира, мощнейшие умы мира, чтобы России дать даже шанс об этом думать», – добавил он.

В то же время, по словам Зеленского, «окончательно что-то спрогнозировать с этим государством мы не можем».

Тем не менее Зеленский предостерег от ведения любых переговоров с Россией под угрозой применения ею ядерного оружия, так как, по его словам, это приведет к худшему из возможных результатов – началу Третьей мировой войны.

«Не может быть диалога с людьми, которые угрожают ядерным оружием. Я не считаю, что с ними можно разговаривать. Нужно думать о том, как жить дальше миру без таких людей», – сказал он.