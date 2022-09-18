Энергетическое предприятие Utilitas в понедельник проведет в Таллинне в районе улицы Акадеэмия ремонт теплотрассы, на время проведения работ будет прервана подача тепла.
В понедельник часть жителей Мустамяэ останется без горячей воды
В понедельник часть жителей Мустамяэ останется без горячей воды
Работы начнутся в 15 часов и завершатся в 3 часа в ночь на вторник, сообщило предпритие.
В связи с ремонтными работами будет отключено теплоснабжение клиентов Utilitas в зданиях на улицах Акадеэмия, Эхитаяте и Вильде. Компания Utilitas проинформировала владельцев зданий об отключении.
Utilitas приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.
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