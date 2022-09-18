Нарвский и Таллиннский дома эстонского языка предлагают разговорную практику

С программой мероприятий можно ознакомиться в календаре событий. Зарегистрироваться на мероприятия можно через среду самообслуживания, где для регистрации открыты все мероприятия текущего месяца и показаны мероприятия следующего месяца.

Таллиннский дом эстонского языка создан в 2018 году и имеет удобное расположение – в самом центре города. Таллиннский дом эстонского языка координирует преподавание эстонского языка для взрослых не только в Таллинне, но и в Харьюском и Пярнуском уездах.

Нарвский дом эстонского языка создан в 2018 году и находится в одном здании с театральным центром Vaba Lava в Нарве. Нарвский дом эстонского языка координирует преподавание эстонского языка для взрослых в Нарве и во всем Ида-Вируском уезде.

Языковые дома предлагают консультирование и курсы разговорного языка.

Профессиональные консультанты, говорящие по-английски, по-русски или по-эстонски помогают выбрать наиболее приемлемую форму для бесплатного изучения эстонского языка, учитывая подходящую интенсивность и программу обучения. Консультирование проходит по телефону, на месте в виде индивидуальной встречи или в формате видеовстречи.

На курсы приглашаются взрослые, которые желают развивать свои навыки эстонского языка для использования его на работе, в семье или для получения эстонского гражданства. Языковые курсы в домах эстонского языка открываются два раза в год – в сентябре и январе-феврале. Можно записаться на курсы уровней A1-C1, проходящие как в контактной форме, так и в форме онлайн. Языковые курсы объемом 120 академических часов начинаются в Таллинне в сентябре и феврале. В рамках осенних курсов мы предлагаем ученикам в свободное от учебы время, в рождественский период возможность провести праздники с семьей. В Нарве курсы длятся с сентября по январь и с января по июнь.