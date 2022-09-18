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В Африке освобождена пара из Латвии, которая насмерть сбила женщину

rus.postimees.ee
В Африке освобождена пара из Латвии, которая насмерть сбила женщину
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В Африке освобождена пара из Латвии, которая насмерть сбила женщину
В Африке освобождена пара из Латвии, которая насмерть сбила женщину Фото: @ride.with.mimi/Instagram.com

Латвийская пара путешественников Даниэль и Мара, которые 5 августа в Габоне, Африка, насмерть сбили женщину, в начале сентября впервые предстали перед судом. В воскресенье, 18 сентября, Мара сообщила, что Даниэль освобожден, и они вернули мотоцикл. Они благодарят соотечественников, которые поддерживали их на этом печальном этапе жизни, пишет RUS TVNET.

«Даниэль освобожден, мы вернули свой мотоцикл. Теперь нам надо его только починить. Большая благодарность коллегам из предприятий RAGS и Stonders и нашим ближайшим друзьям, которые помогли нам на этом печальном этапе жизни. Благодарим вас за вашу поддержку и понимание до глубины сердца. Благодарим и наших соотечественников, которые помогали и прислушались к нашей беде. Очень, очень большое вам спасибо за то, что вы есть», – написала в Instagram Мара.

Напомним, путешествие по Африке на мотоцикле было мечтой Даниэля. Молодой человек вложил все свои последние деньги в приобретение нового мотоцикла и этой весной начал приключение вместе со своей девушкой Марой.

Во время поездки мотоцикл, которым управлял Даниэль, сбил женщину – она скончалась по дороге в больницу. Он помнит, что женщина выбежала на дорогу, уклонилась от встречного грузовика и остановилась посреди улицы. «Она ни разу даже не посмотрела в мою сторону. Я начал сигналить, притормаживать, она побежала на правую полосу. Я пытался увернуться, но задел ее за ногу».

«Нас все заверяли, что никакого тюремного заключения не будет. Я просто должен оплатить похороны женщины», – подчеркивает Даниэль.

Собрав последние средства, попросив помощи в соцсетях и приняв деньги от байкеров, с которыми они недавно познакомились, пара смогла собрать необходимую сумму на похороны женщины.

«Компенсация семье – это хорошо, но от наказания она не избавляет – это мне объяснил прокурор», – вспоминает Даниэль.

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