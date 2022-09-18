В Африке освобождена пара из Латвии, которая насмерть сбила женщину

«Даниэль освобожден, мы вернули свой мотоцикл. Теперь нам надо его только починить. Большая благодарность коллегам из предприятий RAGS и Stonders и нашим ближайшим друзьям, которые помогли нам на этом печальном этапе жизни. Благодарим вас за вашу поддержку и понимание до глубины сердца. Благодарим и наших соотечественников, которые помогали и прислушались к нашей беде. Очень, очень большое вам спасибо за то, что вы есть», – написала в Instagram Мара.

Напомним, путешествие по Африке на мотоцикле было мечтой Даниэля. Молодой человек вложил все свои последние деньги в приобретение нового мотоцикла и этой весной начал приключение вместе со своей девушкой Марой.

Во время поездки мотоцикл, которым управлял Даниэль, сбил женщину – она скончалась по дороге в больницу. Он помнит, что женщина выбежала на дорогу, уклонилась от встречного грузовика и остановилась посреди улицы. «Она ни разу даже не посмотрела в мою сторону. Я начал сигналить, притормаживать, она побежала на правую полосу. Я пытался увернуться, но задел ее за ногу».

«Нас все заверяли, что никакого тюремного заключения не будет. Я просто должен оплатить похороны женщины», – подчеркивает Даниэль.

Собрав последние средства, попросив помощи в соцсетях и приняв деньги от байкеров, с которыми они недавно познакомились, пара смогла собрать необходимую сумму на похороны женщины.