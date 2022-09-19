Государственная церемония похорон королевы Елизаветы II, которая правила Великобританией самое длительное время в истории страны, прошла в понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Фото и видео ⟩ В Лондоне прошли похороны Елизаветы II
По сообщениям британской прессы, в понедельник утром был прекращен доступ для публики, желающей проститься с почившим монархом. Гроб с телом Елизаветы II был выставлен для прощания в Вестминстер-холле с 14 сентября, за это время дань уважения королеве отдали тысячи британских подданных и людей из других стран мира. Они выстраивались в многокилометровые очереди, в которых приходилось стоять по несколько часов, передает «Интерфакс».
Из Вестминстер-холла гроб в сопровождении королевской семьи перенесли в расположенное неподалеку Вестминстерское аббатство, где в 11:00 местного времени началась служба, которая продлилась час. В ней приняли участие архиепископ Кентерберийский, глава правительства Лиз Трасс, представители конфессий. На службу были приглашены 2000 персон.
По завершению службы гроб поместили на лафет, который 98 британских моряков доставили к Арке Веллингтона. Эта традиция существует с 1901 года, со времен похорон королевы Виктории. Тогда случился инцидент с упряжкой коней, и на помощь пришли именно моряки, которые обеспечивали безопасность на похоронах.
У Арки Веллингтона гроб с телом Елизаветы II перенесли в катафалк, который затем отправился в Виндзорский замок: там в присутствии лишь ближайших родственников королевы в 16:00 началась погребальная церемония. Елизавета II была упокоена в гробнице рядом с супругом принцем Филиппом.
Около 19 часов по эстонскому времени гроб с телом королевы медленно опустился в склеп. Теперь доступ к нему будет только у членов семьи на их приватной церемонии.
Герольдмейстер произнес все титулы королевы. Трубач исполнил прощальную мелодию, и она затихала по мере того, как музыкант отходил все дальше от зала.
Архиепископ благословил Карла III, зазвучал национальный гимн. Это финал публичной церемонии прощания с королевой Елизаветой Второй.
Британская пресса напоминает, что на государственную церемонию похорон были приглашены главы государств и правительств, представители руководства ряда стран. В частности в Лондон прибыли президент США Джо Байден с супругой Джилл, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, император Японии Нарухито и его супруга Масако, премьер-министр Ирландии Михол Мартин, президент Бразилии Жаир Болсонару, глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер-министр Австралии Энтони Элбаниз, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Всего на церемонию были приглашены около 500 иностранных представителей, включая глав государств и правительств. Россия, Беларусь, Венесуэла, Сирия, Афганистан и Мьянма на похороны британской королевы приглашены не были.
Королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии в четверг на 97-м году жизни. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.