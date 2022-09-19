Фото и видео ⟩ В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

По сообщениям британской прессы, в понедельник утром был прекращен доступ для публики, желающей проститься с почившим монархом. Гроб с телом Елизаветы II был выставлен для прощания в Вестминстер-холле с 14 сентября, за это время дань уважения королеве отдали тысячи британских подданных и людей из других стран мира. Они выстраивались в многокилометровые очереди, в которых приходилось стоять по несколько часов, передает «Интерфакс».

Из Вестминстер-холла гроб в сопровождении королевской семьи перенесли в расположенное неподалеку Вестминстерское аббатство, где в 11:00 местного времени началась служба, которая продлилась час. В ней приняли участие архиепископ Кентерберийский, глава правительства Лиз Трасс, представители конфессий. На службу были приглашены 2000 персон.

По завершению службы гроб поместили на лафет, который 98 британских моряков доставили к Арке Веллингтона. Эта традиция существует с 1901 года, со времен похорон королевы Виктории. Тогда случился инцидент с упряжкой коней, и на помощь пришли именно моряки, которые обеспечивали безопасность на похоронах.

У Арки Веллингтона гроб с телом Елизаветы II перенесли в катафалк, который затем отправился в Виндзорский замок: там в присутствии лишь ближайших родственников королевы в 16:00 началась погребальная церемония. Елизавета II была упокоена в гробнице рядом с супругом принцем Филиппом.