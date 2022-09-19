Прямая трансляция ⟩ В Лондоне проходят похороны Елизаветы II

По сообщениям британской прессы, в понедельник утром будет прекращен доступ для публики, желающей проститься с почившим монархом. Гроб с телом Елизаветы II выставлен для прощания в Вестминстер-холле с 14 сентября, за это время дань уважения королеве отдали тысячи британских подданных и людей из других стран мира. Они выстраивались в многокилометровые очереди, в которых приходилось стоять по несколько часов, передает «Интерфакс».

Из Вестминстер-холла гроб в сопровождении королевской семьи перенесут в расположенное неподалеку Вестминстерское аббатство, где в 11:00 местного времени начнется служба, которая продлится час. В ней примут участие архиепископ Кентерберийский, глава правительства Лиз Трасс, представители конфессий. На службу приглашены 2 тыс. персон.

По завершению службы гроб поместят на лафет, который 98 британских моряков доставят к Арке Веллингтона. Эта традиция существует с 1901 года, со времен похорон королевы Виктории. Тогда случился инцидент с упряжкой коней, и на помощь пришли именно моряки, которые обеспечивали безопасность на похоронах.

У Арки Веллингтона гроб с телом Елизаветы II перенесут в катафалк, который затем отправится в Виндзорский замок: там в присутствии лишь ближайших родственников королевы в 16:00 начнется погребальная церемония. Елизавета II будет упокоена в гробнице рядом с супругом принцем Филиппом около 19:30.

Британская пресса напоминает, что на государственную церемонию похорон приглашены главы государств и правительств, представители руководства ряда стран. В частности в Лондон прибыли президент США Джо Байден с супругой Джилл, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, император Японии Нарухито и его супруга Масако, премьер-министр Ирландии Михол Мартин, президент Бразилии Жаир Болсонару, глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер-министр Австралии Энтони Элбаниз, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Всего на церемонию приглашены около 500 иностранных представителей, включая глав государств и правительств. Россия, Белоруссия, Венесуэла, Сирия, Афганистан и Мьянма на похороны британской королевы приглашены не были.