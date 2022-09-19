Проба на прочность ⟩ Каллас: граждане России и Беларуси с оружием на руках – угроза безопасности Эстонии

– То есть в Украину вы не поедете?

– Оппозиционные политики говорят, что обещания коалиции обойдутся в целых шесть миллиардов евро. Откуда вы возьмете такие деньги?

– Смешно, когда политики от оппозиции критикуют нас за то, что мы хотим потратить втрое меньше Центристской партии. Во-первых, у нас большие поступления в бюджет, во-вторых, мы взяли кредиты на определенные проекты. И не собираемся повышать налоги.

– Плохое быстро забывается. Конечно, бывали неудачи. Помню, как, работая адвокатом, хотела уйти в бизнес. Оказалось, это не мое. Не знаю, можно ли такое назвать неудачей, но я хотя бы попробовала, вынесла из этого какой-то урок.

ФОТОВОПРОС

– Что на этой фотографии?

– (Смеясь) Я отлично помню, что на этой фотографии. Это тот самый момент, когда в Рийгикогу из-за голосов Центристской партии не прошел проект закона о начальном образовании на эстонском языке. Центристы были в то время нашими партнерами по коалиции. Выяснилось, что именно Яак Ааб (ЦП), будучи союзником по коалиции, подговорил остальных, чтобы они проголосовали против поправок.

– Что вы в тот момент почувствовали?

– Глядя на эту фотографию, мне кажется, что хорошего игрока в покер из меня не выйдет. Это был довольно большой неприятный сюрприз. Я знала, что председатель Центристской партии Юри Ратас и председатель фракции Яанус Карилайд ведут в Рийгикогу активную подрывную работу по развалу коалиции. И на фото запечатлен как раз тот момент, когда я удивленно смотрю на Яака Ааба и думаю: ну вы даете!

– Это и стало последним гвоздем в крышку гроба того правительства?

– Да, это был один из последних гвоздей.