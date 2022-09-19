«Как у тебя дела на самом деле?»: государство протянет руку помощи неработающей и бросившей учебу молодежи

«Молодость – это время, когда мечтают, время, когда мечты исполняются. Но порой молодого человека нужно немного приободрить, помочь ему в поиске верного пути. Уже более двух тысяч молодых людей нашли в себе силы признать свои проблемы и с нашей помощью найти для них решение. К нашей помощи стоит прибегнуть, ведь мечтам надо сбываться», - говорит министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.

Кампания пройдет в два этапа, в сентябре и октябре. В первой части внимание будет уделено целевой группе, а именно бросившим школу и не имеющим работы 16-29-летним людям, у которых, несомненно, есть свои мечты, желания и сильные стороны. Даже в тех случаях, когда они пока ни с кем этим не делились. Вторая часть кампании нацелена на местные самоуправления и специалистов по работе с молодежью, которым разъяснят, как работает опорная система молодежной гарантии и как с ее помощью можно поддержать не имеющих работы и оставивших образование молодых людей.