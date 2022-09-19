Тартуский веломарафон выиграл уроженец Нарвы Глеб Карпенко

20-летний Карпенко проехал 89 км за 2 часа 37 минут и 58 секунд и финишировал в гордом одиночестве, далеко опередив своих конкурентов. Кстати, он стал одним из немногих спортсменов, которые выиграли не только этот веломарафон но и тартуское велоралли. Оскар Нису, занявший второе место, уступил ему более минуты. Третьим финишировал Герт Кивистик. Прошлогодний победитель Герт Йыяэер занял в итоге четвертое место.