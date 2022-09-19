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Тартуский веломарафон выиграл уроженец Нарвы Глеб Карпенко

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Тартуский веломарафон выиграл уроженец Нарвы Глеб Карпенко
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Глеб Карпенко.
Глеб Карпенко. Фото: Adam Illingworth

Победителем прошедшего в воскресенье 25-го Тартуского веломарафона стал Глеб Карпенко. Первое место среди женщин – у Лауры Лепасалу.

20-летний Карпенко проехал 89 км за 2 часа 37 минут и 58 секунд и финишировал в гордом одиночестве, далеко опередив своих конкурентов. Кстати, он стал одним из немногих спортсменов, которые выиграли не только этот веломарафон но и тартуское велоралли. Оскар Нису, занявший второе место, уступил ему более минуты. Третьим финишировал Герт Кивистик. Прошлогодний победитель Герт Йыяэер занял в итоге четвертое место.

Всего в международных соревнованиях участвовали около 1700 человек.

В женском зачете Тартуского веломарафона победу одержала 36-летняя Лаура Лепасалу, которая впервые выиграла эти соревнования в 2007 году. Она преодолела дистанцию за 3 часа 4 минуты и 54 секунды.

Следующая гонка серии классического Тартуского марафона назначена на 1 октября, это будет 11-й Тартуский городской марафон.

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