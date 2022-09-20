Андрей Кузичкин ⟩ «Фабрики – рабочим!»: популизм может разрушить страну до основания

Высокая цена на хлеб делает дороже социальный мир

Я – простой учитель со средней учительской зарплатой. Поэтому цены на продовольствие и коммунальные услуги бьют по моему карману так же, как и по семейному бюджету любого жителя Эстонии. Я понимаю, что мы платим цену за войну в Украине. Абсолютно согласен с нашим премьером Каей Каллас, что газ может стоить дорого, но свобода – бесценна. Лично я занимаюсь информационной поддержкой Украины с первого дня войны, о неизбежности которой написал 18 февраля 2022 г. Верю в победу украинского народа над путинским режимом. Но факт остаётся фактом – не все готовы жертвовать своим благополучием ради идеалов мира и свободы. Тем более, у победы есть цена, но пока никто не может сказать, сколько победа Украины будет конкретно стоить Европе и каждому из нас? Это создаёт почву для протестных настроений в обществе, которые во многом инспирируются Россией извне, но также имеют внутренний объективный характер, что связано с дорогим хлебом, молоком и бензином. Поэтому социальный мир в Эстонии под угрозой.