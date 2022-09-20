Недавно Центристская партия Эстонии попыталась организовать масштабный митинг протеста против роста цен и в защиту прав трудящихся. Мероприятие прошло на Тоомпеа при участии немногочисленной публики. Но громких заявлений было сделано много. Тон задавал спикер Рийгикогу и лидер центристов Юри Ратас. Красивые лозунги из его уст текли рекой. Но вот способны ли правильные слова накормить голодных и напоить жаждущих, спрашивает публицист Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин ⟩ «Фабрики – рабочим!»: популизм может разрушить страну до основания
Кто такие популисты и почему их нужно бояться
Известный советский поэт-диссидент Александр Галич в своей «Поэме о Сталине» написал такие строки:
«Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: "Я знаю, КАК НАДО!"
Кто скажет: «Идите, люди, за мной!
Я вас научу, КАК НАДО!"»
Такое заявление можно рассматривать как манифест всех диктаторов, популистов и аферистов, которые эксплуатируют людскую потребность в чудесах. Человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации и утративший веру в свои силы, начинает надеяться на чудо и готов последовать за тем, кто предложит решение проблем без особого труда и усилий. Однако эта модель общественного поведения чревата большими издержками.
Предприимчивость, инициативность и самостоятельность уступают место социальному инфантилизму, иждивенчеству и безудержному потребительству. При этом очень часто общество начинает наделять государство качествами покровителя, который должен заботиться о народе и совершать чудеса по повышению уровня народного благосостояния. Личная ответственность человека минимизируется, а на государство перекладывается весь груз обязанностей по преодолению существующих трудностей.
Экономический и политический кризисы, которые идут рука об руку, создают благоприятные условия для роста популярности политических авантюристов. Растерянность и неуверенность общества в будущем перед лицом войны, инфляции и падения доходов – это ресурс для тех, кто громко заявляет: «Я знаю, как надо!». Лозунг: «Всем – всё!» становится главной декларацией популистов, щедрых на обещания, которые невыполнимы уже в тот момент, когда их раздают.
А после прихода популистов к власти, вся их деятельность сводится к объяснениям, почему обещания не могут быть выполнены и кто этому мешает. В результате поиск простых решений сложных проблем оборачивается крахом, кризисные явления усугубляются, общественная депрессия усиливается. И народ, ещё более напуганный хаосом и нестабильностью, готов отказаться от своих прав и свободы и доверить судьбу страны сильному лидеру. Поэтому часто на место популистов приходят диктаторы.
Популисты бывают разными – правые и левые. Разница между ними в том, что правые популисты делают ставку на национальное большинство, борются с мигрантами и объясняют все проблемы существованием мирового заговора и «глубинного государства». Левые популисты ничего не имеют против мигрантов и хотят окружить заботой и вниманием всех жителей страны. Они склонны раздувать социальные расходы и при этом левых популистов мало волнует, где брать деньги на эти цели. Однако и правые, и левые популисты одинаково опасны. Правые популисты снижают налоги и делают богатых еще богаче, а бедных – ещё беднее. Левые популисты щедро раздают деньги и кредиты, разгоняя инфляцию и превращая государство в банкрота.
Сегодня в роли левых популистов на политической арене Эстонии выступают центристы.
Тезисы Юри Ратаса как зеркало левой революции
Набор лозунгов, прозвучавших на акции, организованной Центристской партии у стен Тоомпеа, никаких возражений не вызывает: снизить цены на топливо и продукты, заполнить прилавки эстонским хлебом и молоком, повысить пенсии и всех обеспечить дешевой электроэнергией. Какие могут быть возражения против этих прекрасных слов! Все это напоминает предвыборные обещания ныне покойного Владимира Жириновского: «Всем бабам – по мужику, а всем мужикам – по бутылке водки!» Шутки шутками, только кто за все эти радости жизни заплатит?
Что предлагает Центристская партия? Снизить НДС. Еще раз – снизить НДС. И опять – снизить НДС. Но если постоянно снижать налог на добавленную стоимость, значит, поступления в бюджет сократятся. А за счёт чего тогда повышать пенсии и зарплаты работникам бюджетной сферы – медикам, учителям, спасателям и полицейским? А за чей счёт мы будем помогать эстонским фермерам? Обложим новым налогом строительный бизнес или повысим акцизы на сахар и алкоголь? Так ведь в правительстве Ратаса пробовали уже так сделать. В результате жители Эстонии поехали за дешевым алкоголем в Латвию и увезли деньги из страны. Главный порок такого подхода – правильные слова не подкреплены реальными делами и чётким финансовым обоснованием принимаемых мер.
И как чистое фарисейство воспринимаются заявления Юри Ратаса о необходимости возрождения сланцевой отрасли и увеличении электрогенерации на сланцевом масле. И это говорит Юри Ратас, в годы премьерства которого сланцевая отрасль пришла в упадок, некоторые шахты закрылись, а на Нарвской и Балтийской электростанциях было выведено из работы несколько энергоблоков. Конечно, нужно помогать потребителям электроэнергии пережить пиковую ценовую нагрузку, конечно, нужно увеличить производство электроэнергии на сланцевом масле. Только сначала нужно покаяться в прежних грехах и признать свои ошибки. Без этого никакого доверия к предложениям и обещаниям центристов быть не может.
Пока же призывы центристов больше похожи на лозунги социалистической революции: фабрики – рабочим, земля – крестьянам, хлеб – голодным! Не случайно к акции на Тоомпеа примкнули самозваные лидеры сомнительного политического движения, главная задача которого – популяризация нарративов кремлевской пропаганды, стравливание русскоязычной и эстонской общин, дестабилизация политической ситуации в Эстонии. Их стратегическая линия понятна и ясна: «Чем хуже, тем лучше!». И центристы, по сути, добровольно передают политическим шарлатанам собственные информационные и организационные ресурсы.
Но не нужно понимать мой текст, как отрицание существования каких-либо проблем в Эстонии. Проблемы есть и их много.
Высокая цена на хлеб делает дороже социальный мир
Я – простой учитель со средней учительской зарплатой. Поэтому цены на продовольствие и коммунальные услуги бьют по моему карману так же, как и по семейному бюджету любого жителя Эстонии. Я понимаю, что мы платим цену за войну в Украине. Абсолютно согласен с нашим премьером Каей Каллас, что газ может стоить дорого, но свобода – бесценна. Лично я занимаюсь информационной поддержкой Украины с первого дня войны, о неизбежности которой написал 18 февраля 2022 г. Верю в победу украинского народа над путинским режимом. Но факт остаётся фактом – не все готовы жертвовать своим благополучием ради идеалов мира и свободы. Тем более, у победы есть цена, но пока никто не может сказать, сколько победа Украины будет конкретно стоить Европе и каждому из нас? Это создаёт почву для протестных настроений в обществе, которые во многом инспирируются Россией извне, но также имеют внутренний объективный характер, что связано с дорогим хлебом, молоком и бензином. Поэтому социальный мир в Эстонии под угрозой.
Мы обязаны этот мир защитить. Правительство для этого делает немало. Принятые решения по регулированию тарифов на электроэнергию и повышению зарплат работникам бюджетной сферы – это правильные меры. Но, с моей точки зрения как убеждённого либерала, нужно усилить именно адресную поддержку жителей Эстонии. Пока получается все как с общественным транспортом: право на бесплатный проезд есть и у старушки-пенсионерки, и у владельца мерседеса. Доплаты до прожиточного минимума после вычета всех необходимых расходов тоже не решают проблему. Необходимо повысить «порог бедности», хотя бы в качестве временной меры, чтобы гарантировать запас прочности семейному бюджету. Можно что-то позаимствовать из опыта развивающихся стран, где люди с низкими доходами могут приобрести в магазинах продукты и товары первой необходимости со специальной маркировкой и по сниженным ценам.
Нас шокируют цены сегодня. Но настоящий кризис в экономике и на потребительском рынке эксперты прогнозируют в 2023 г. Поэтому нужна экстренная программа антикризисных мер с условным названием «Уверенность в будущем».
И, конечно, нужно улучшить политический маркетинг. Пока на рынке пиара хорошо продаются популизм и совсем не котируется реализм. Русскоязычное сообщество Эстонии остается фактором риска нестабильности в силу своей повышенной уязвимости в экономическом плане и с точки зрения влияния российской пропаганды. Информационная изоляция русских от европейских источников сохраняется. Поэтому требуется прорвать эту информационную блокаду и усилить работу с русскоязычным сообществом, разъясняя и комментируя политическую ситуацию в мире с позиции Евросоюза, а не Кремля, с точки зрения интересов Эстонии, а не России.
Невозможно убедить человека в том, что дорогой хлеб – это нормально. Но нужно объяснить человеку, что выбор сегодня не между сортами хлеба, а между миром и войной. И лучше потерпеть высокие цены сейчас, чем потом всю жизнь получать бесплатно тюремный паек в российском лагере.