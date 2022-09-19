Месяц эстонской еды ⟩ Как за последние десятилетия изменилось питание жителей Эстонии

Картофельный салат занимает свое место на праздничном столе в Эстонии в 60-х

По словам Каннике, в начале 1960-х в Эстонии произошел скачок развития пищевой промышленности. «Ассортимент товаров, производимых пищевой промышленностью республики, расширился: в продаже появились острая горчица производства Пылтсамааского завода, качественный майонез и мармелад "Космос" – он выпускался в тюбиках и часто применялся для приготовления домашнего морса. Благодаря наличию качественного майонеза непременным компонентом праздничного меню стал картофельный салат», – рассказывает она.

Открывалось множество столовых, ресторанов, кафе-молочных и закусочных, откуда началось распространение таких стандартных советских блюд, как борщ, солянка, бефстроганов, шашлык и пельмени. «Официальная идеология предполагала, что люди будут больше питаться в столовых, и новые многоквартирные дома строились с крошечными кухнями», – объясняет Каннике.

«Хозяйкам рекомендовалось использовать дома полуфабрикаты, продающиеся в кулинариях, магазинах нового типа, – салаты, холодец, паштеты, горячие мясные блюда, десерты и пирожные. Конечно, хранить их стало проще с распространением холодильников в домашнем хозяйстве».

Рыбный день вошел в обиход в 70-х, и произошло это из-за дефицита мяса

Из-за дефицита продуктов, усугубившегося в 1970-х, люди стали делать все больше заготовок и доставать продукты по знакомству. «Продукты, которые попадали в магазины, можно было достать, если среди ваших знакомых были продавщицы, работники мясокомбината или столовой», – говорит Каннике.