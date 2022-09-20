Ни карьеры, ни личной жизни – все вертится вокруг еды: история страдающей булимией Кристины

Опасность булимии – в незаметности. Треть родителей впервые слышат о диагнозе, который ставится их ребенку, в кабинете психиатра. Обычная реакция – недоверие. Ведь ребенок вел себя как обычно. Да, иногда сидел на диете. Но ведь сейчас это модно!

Именно так отреагировали родители Кристины (имя изменено), когда узнали, что на протяжении шести лет их дочь болеет странным заболеванием, о котором они пару раз мельком слышали и никогда не замечали у дочери.

Начало болезни

Все началось в выпускном классе гимназии. Отличница и гордость класса готовилась к поступлению в престижный университет. Кристина решила блеснуть на выпускном вечере и купила платье, которое было на размер меньше, но зато эффектно подчеркивало фигуру. До выпускного оставалось два месяца, и было решено сесть на жесткую диету, чтобы платье сидело идеально. Девушка отказалась от всех продуктов, кроме банана и диетических хлебцев, и принялась ходить по 12 тысяч шагов в день, чередуя прогулки с тренировками.

Первые две недели килограммы таяли, но потом вес остановился. Это вызвало сильную тревогу и отчаяние. Однажды Кристина примеряла платье одна дома, а потом, как во сне, зашла на кухню, где увидела почти целый торт, оставшийся с дня рождения брата, и три коробки конфет. Девушка не могла остановиться и съела все сладости, какие нашла.