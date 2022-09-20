Нервная булимия может мучить человека, но оставаться тайной для окружающих и его самого. Расстройства пищевого поведения входят в тройку самых распространенных заболеваний у современных подростков, трудно поддаются лечению и имеют самый высокий уровень смертности среди психических заболеваний.
Ни карьеры, ни личной жизни – все вертится вокруг еды: история страдающей булимией Кристины
Опасность булимии – в незаметности. Треть родителей впервые слышат о диагнозе, который ставится их ребенку, в кабинете психиатра. Обычная реакция – недоверие. Ведь ребенок вел себя как обычно. Да, иногда сидел на диете. Но ведь сейчас это модно!
Именно так отреагировали родители Кристины (имя изменено), когда узнали, что на протяжении шести лет их дочь болеет странным заболеванием, о котором они пару раз мельком слышали и никогда не замечали у дочери.
Начало болезни
Все началось в выпускном классе гимназии. Отличница и гордость класса готовилась к поступлению в престижный университет. Кристина решила блеснуть на выпускном вечере и купила платье, которое было на размер меньше, но зато эффектно подчеркивало фигуру. До выпускного оставалось два месяца, и было решено сесть на жесткую диету, чтобы платье сидело идеально. Девушка отказалась от всех продуктов, кроме банана и диетических хлебцев, и принялась ходить по 12 тысяч шагов в день, чередуя прогулки с тренировками.
Первые две недели килограммы таяли, но потом вес остановился. Это вызвало сильную тревогу и отчаяние. Однажды Кристина примеряла платье одна дома, а потом, как во сне, зашла на кухню, где увидела почти целый торт, оставшийся с дня рождения брата, и три коробки конфет. Девушка не могла остановиться и съела все сладости, какие нашла.
После съеденного пришли чувство вины и страх поправиться. Переедание на фоне стресса спровоцировало рвоту. Наступило долгожданное облегчение. Кристина стала практиковать такой ритм: сначала жесткие ограничения, затем переедание (терапевты иногда говорят: «период пира»), наконец – принудительное освобождение от пищи.
Стресс как триггер
Состояние Кристины усугубилось в университете после очередной сессии и расставания с парнем. Вдали от семьи, не имея близких друзей, тревожась об учебе, девушка начала ежедневно устраивать себе пир с последствиями. Вес упал, хотя и некритично. Начались проблемы со стулом – врач выписал слабительное. Эти таблетки Кристина стала использовать с целью очиститься и похудеть.
Спустя два года Кристина обратилась к семейному врачу с жалобами на постоянную усталость, апатию и нарушения сна. Анализы в целом были в норме. Врач порекомендовал курс поливитаминов, железа и успокоительные.
Признаки болезни
• Периоды бесконтрольного переедания.
• Резкие скачки настроения от эйфории до упадка сил.
• Приступы происходят на фоне стресса.
• «Очищение» (рвота, диуретики, слабительные).
• Периоды голодания и чрезмерной физической нагрузки в разное время суток.
• Уровень самооценки человека зависит от восприятия формы и веса тела.
Сказал, что нужно гулять, есть несколько раз в день, лучше каши и супы. Понятно, как Кристина отнеслась к этим рекомендациям.
Обострение булимии пришлось на окончание магистратуры. После выпускного Кристина оказалась в клинике. Анализы и кардиограмма показали, что до трагедии было недалеко. При нервной булимии часто нарушается электролитный баланс – процессы, связанные с водно-солевым обменом в организме, что может привести к нарушениям сердечного ритма.
Реакция и лечение
Родители впервые узнали о болезни спустя шесть лет и были крайне удивлены, что их умницу и отличницу положили в психиатрическую клинику. После месячного лечения они забрали дочь к себе и стали проводить долгие беседы о том, что нужно «взять себя в руки» и «просто правильно питаться». Стыдили, ругали за слабость и отсутствие самоконтроля.
Им казалось, что строгость поможет. Как правило, все пациенты с булимией говорят, что от таких слов только возрастает чувство вины и уровень эмоционального напряжения. Скажите человеку, охваченному кашлем: «Ну-ка прекрати!». Да он рад бы, но кашлю не прикажешь.
После первой госпитализации Кристина 1–2 раза в год попадала в психиатрическую больницу. Месяц лечения немного улучшал состояние, и девушка переставала выполнять рекомендации врачей. Через пару-тройку месяцев все возвращалось на круги своя.
За это время она успела выйти замуж и развестись. Необходимость регулярно наблюдаться у психиатра и психотерапевта осознала лишь спустя 11 лет после начала болезни. Она растеряла весь потенциал, который у нее был. Ни успешной карьеры, ни личной жизни – все вертится вокруг еды: что съесть, когда устроить «пир», как скрыть улики. Двухлетняя терапия дает свои плоды, но впереди еще длительная работа.
Факторы риска
• Возраст 11–18 лет, иногда молодые женщины с повышенной чувствительностью, ответственностью, неуверенностью в себе.
• Перфекционизм, стремление быть лучшим.
• Депрессивность, страх публичных ситуаций, перепады настроения, тревожность.
• Сложности с распознаванием своих эмоций, состояний, телесных ощущений.
• Иногда присутствие в анамнезе травмирующих событий в детстве, юношестве.
• Сенсорная чувствительность к еде, подчеркнутое избегание ряда продуктов.