Эстонские гимнастки не прошли в финал чемпионата мира

Национальная сборная за групповую программу набрала 46.750 баллов и заняла 20-е место. Келер из-за потери снаряда заняла на квалификации 42-е место.

По словам тренера групповых гимнасток Натальи Бесчастной, неудача на чемпионате мира оказалась неожиданностью.

«Нельзя сказать, что у команды не было достаточно времени для подготовки или не хватало опыта. Команда хорошо подготовилась летом и приехала на чемпионат мира в хорошей форме. Это какая-то тотальная неудача. В программе с пятью обручами гимнастки допустили столько ошибок, сколько было не предсказать. Потерянные в первой программе десять баллов было невозможно отыграть вторым выступлением», – сказала Бесчастная.

На чемпионате мира по художественной гимнастике среди групп первые путевки на Олимпийские Игры, которые пройдут в Париже в 2024 году, получили команды Болгарии, Израиля и Испании. Многоборье в индивидуальном зачете выиграла София Рафаэлли (133.250 балла), на втором месте Дарья Варфоломеев (Израиль, 132.450), третье место у представительницы Болгарии Стильяна Николова (128.800). Три лучших спортсменки в индивидуальном зачете также обеспечили своим государствам путевки на Олимпийские Игры.