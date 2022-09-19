На прошедшем в Сербии чемпионате мира по легкой атлетике Эстонию представляли семь гимнасток. Как представительницы групповой гимнастики, так и выступающая в индивидуальном зачете Мелани Келер, в финал не прошли.
Эстонские гимнастки не прошли в финал чемпионата мира
Национальная сборная за групповую программу набрала 46.750 баллов и заняла 20-е место. Келер из-за потери снаряда заняла на квалификации 42-е место.
По словам тренера групповых гимнасток Натальи Бесчастной, неудача на чемпионате мира оказалась неожиданностью.
«Нельзя сказать, что у команды не было достаточно времени для подготовки или не хватало опыта. Команда хорошо подготовилась летом и приехала на чемпионат мира в хорошей форме. Это какая-то тотальная неудача. В программе с пятью обручами гимнастки допустили столько ошибок, сколько было не предсказать. Потерянные в первой программе десять баллов было невозможно отыграть вторым выступлением», – сказала Бесчастная.
На чемпионате мира по художественной гимнастике среди групп первые путевки на Олимпийские Игры, которые пройдут в Париже в 2024 году, получили команды Болгарии, Израиля и Испании. Многоборье в индивидуальном зачете выиграла София Рафаэлли (133.250 балла), на втором месте Дарья Варфоломеев (Израиль, 132.450), третье место у представительницы Болгарии Стильяна Николова (128.800). Три лучших спортсменки в индивидуальном зачете также обеспечили своим государствам путевки на Олимпийские Игры.
Следующие путевки на олимпиаду будут разыграны на чемпионате мира 2023 года, который пройдет в Баку. На Олимпийские Игры 2024 года в общей сложности поедут 14 команд и 24 гимнастки, выступающие в индивидуальном зачете.