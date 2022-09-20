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Требуется эффективная концепция обороны

Меэлис Ойдсалу
Требуется эффективная концепция обороны
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Предыдущее правительство Каи Каллас обещало после встречи в верхах НАТО принять решение о финансировании закупок ракет средней дальности. По заверению нынешнего министра обороны Ханно Певкура, решение будет принято в течение сентября.
Предыдущее правительство Каи Каллас обещало после встречи в верхах НАТО принять решение о финансировании закупок ракет средней дальности. По заверению нынешнего министра обороны Ханно Певкура, решение будет принято в течение сентября. Фото: Wikimedia Commons
  • Результаты саммита в Мадриде скоро будут видны в бюджетных решениях правительства
  • Страны НАТО несут двойную нагрузку – всеобщего кризиса и помощи Украине
  • Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не избавит нас от недостатков собственной военной защиты

Публичная дипломатия грешит порой излишней декларативностью, и ее последствия могут иметь совершенно противоположный эффект. По оценке Министерства обороны Эстонии, существует опасность переоценить значение присоединения Финляндии и Швеции к НАТО для военной безопасности нашей страны. Нам тоже предстоит в ходе ведущихся переговоров по госбюджету выполнить свою часть работы по коллективной обороне, иначе Запад не поверит нашим предполагаемым рискам.

Государству опасно создавать военные мифы. Об усердно муссируемой сейчас в Эстонии теме Балтийского моря как «внутреннего моря НАТО» недавно писал Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI).

Как в кривом зеркале

Ограничение свободы мореходства и разделение сфер влияния вызвали общее осуждение Запада. Политики и консультирующие их чиновники слишком смелы в своих высказываниях. Используемые в публичной дипломатии лозунги можно, образно говоря, назвать «жвачкой» – продуктом для здоровья вредным, но ненадолго заглушающим чувство голода.

Как подчеркивается в комментарии RUSI, запуск в оборот понятия «внутреннего моря» с его ложным чувством защищенности создает превратное представление о реальности. Россия по-прежнему может ограничить свободу движения в Балтийском регионе. Хотя вой на в Украине и пошатнула наше доверие к восточному соседу, с его «морским» присутствием здесь приходится считаться. Особенно с учетом недостатка морских сил, пробелов воздушной обороны и слабого военного сотрудничества стран Балтии.

Об изменениях наших представлений о реальности, которые произойдут с предстоящим вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил 3 сентября в комментарии на портале ERR канцлер Министерства обороны Кусти Салм.

Фото: AFP/SCANPIX

Конкретных решений нет

Встреча альянса на высшем уровне в столице Испании в июне этого года заметно успокоила общественное мнение Эстонии, но правительство пока так и не разработало конкретную программу финансирования дивизии НАТО. А без этого реализовать мадридские решения невозможно.

В связи с Мадридом есть еще один повод для тревоги. Это время, необходимое для принятия решений. Чтобы дивизия НАТО «заработала», требуется два-три года, а с учетом проблем ее размещения в стране времени уйдет еще больше. К тому же страны НАТО передали Украине как военное снаряжение, так и целые боевые системы. Поэтому странам-членам альянса (и в первую очередь Эстонии, показавшей пример мощной поддержки украинской стороне) следует восстановить переданные Украине запасы и повысить свою до недавнего времени условную готовность. Необходим серьезный вклад в усиление восточного крыла НАТО, что предполагает более частое проведение совместных учений на территории стран Балтии.

В нынешних экономических условиях это весьма болезненный и сложный процесс. В ближайшие годы безопасность Эстонии будет зависеть прежде всего от того, что мы как приграничное государство НАТО сделали для устранения недочетов и усиления военной мощи альянса. Например, Литва выделила на пять лет еще 2,6 миллиарда евро на укрепление обороноспособности Украины и ежегодно повышает свои военные расходы на 3 процента.

Наша страна пока не может продемонстрировать сопоставимые шаги. Однако все принятые Эстонией финансовые решения, связанные с устранением пробелов ее обороноспособности, увеличивают коллективную безопасность НАТО и показывают пример другим европейским странам, которые не спешат вносить в нужном объеме дополнительные инвестиции в оборону.

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