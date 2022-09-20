Требуется эффективная концепция обороны

В связи с Мадридом есть еще один повод для тревоги. Это время, необходимое для принятия решений. Чтобы дивизия НАТО «заработала», требуется два-три года, а с учетом проблем ее размещения в стране времени уйдет еще больше. К тому же страны НАТО передали Украине как военное снаряжение, так и целые боевые системы. Поэтому странам-членам альянса (и в первую очередь Эстонии, показавшей пример мощной поддержки украинской стороне) следует восстановить переданные Украине запасы и повысить свою до недавнего времени условную готовность. Необходим серьезный вклад в усиление восточного крыла НАТО, что предполагает более частое проведение совместных учений на территории стран Балтии.