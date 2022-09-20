Требуется эффективная концепция обороны

Государству опасно создавать военные мифы. Об усердно муссируемой сейчас в Эстонии теме Балтийского моря как «внутреннего моря НАТО» недавно писал Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI).
Как в кривом зеркале
Ограничение свободы мореходства и разделение сфер влияния вызвали общее осуждение Запада. Политики и консультирующие их чиновники слишком смелы в своих высказываниях. Используемые в публичной дипломатии лозунги можно, образно говоря, назвать «жвачкой» – продуктом для здоровья вредным, но ненадолго заглушающим чувство голода.
Как подчеркивается в комментарии RUSI, запуск в оборот понятия «внутреннего моря» с его ложным чувством защищенности создает превратное представление о реальности. Россия по-прежнему может ограничить свободу движения в Балтийском регионе. Хотя вой на в Украине и пошатнула наше доверие к восточному соседу, с его «морским» присутствием здесь приходится считаться. Особенно с учетом недостатка морских сил, пробелов воздушной обороны и слабого военного сотрудничества стран Балтии.
Об изменениях наших представлений о реальности, которые произойдут с предстоящим вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил 3 сентября в комментарии на портале ERR канцлер Министерства обороны Кусти Салм.
Конкретных решений нет
Встреча альянса на высшем уровне в столице Испании в июне этого года заметно успокоила общественное мнение Эстонии, но правительство пока так и не разработало конкретную программу финансирования дивизии НАТО. А без этого реализовать мадридские решения невозможно.