Сегодня на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом выслушает кандидата на должность члена Европейской счетной палаты Кейт Пентус-Розиманнус и обсудит связанные с ее представлением обстоятельства.
Спецкомиссия рассмотрит представление кандидата на должность члена Европейской счетной палаты
По словам председателя комиссии Тыниса Мёльдера, комиссия хочет выяснить, были ли соблюдены все действующие требования при представлении кандидата. «Представление кандидата Пентус-Розиманнус вызвало множество вопросов у общественности. Возник вопрос о возможном нарушении ограничения на действия, то есть о том, участвовала ли министр финансов в представлении самой себя в качестве кандидата, и если да, то в какой степени. Комиссия ждет от всех причастных сторон подробных объяснений по поводу произошедшего», – сказал он.
Помимо министра финансов на заседание специальной комиссии приглашены также министр сельской жизни Урмас Круузе, и.о. министра финансов на заседании правительства, представивший кандидатуру Пентус-Розиманнус; государственный секретарь Таймар Петеркоп и государственный контролер Янар Хольм.
В качестве еще одной темы сегодня на заседании специальная комиссия рассмотрит представленный Государственным контролем обзор «Риски и уроки, извлеченные из использования пособий Европейского союза», согласно которому у государства есть сложности с использованием европособий: за последние пять лет государство оставило неиспользованными пособия в среднем на 318 миллионов евро в год. По словам Мёльдера, комиссия хочет выслушать предложения Государственного контроля и планы правительства о том, как в дальнейшем можно более эффективно применять европособия.
На это обсуждение приглашены как министр финансов, так и руководитель отдела государственного бюджета Министерства финансов Кадри Тали, государственный контролер Янар Хольм, главный контролер Государственного контроля Мярт Лойте и старший аудитор Государственного контроля Эрмо Лидеманн.
Видеозаседание специальной комиссии начнется в 13:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.