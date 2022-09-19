В понедельник в общеобразовательных школах начинаются уровневые работы, которые будут проводиться на протяжении всего учебного года.
В школах начинают проводить уровневые работы
Уровневые работы для учеников четвертых, седьмых и десятых классов будут проводиться до середины октября. Работы будут по математике, эстонскому языку, русскому языку и естественным наукам. Ученики также имеют возможность написать уровневую работу по английскому языку.
В январе пройдут уровневые работы на знание русского языка как иностранного и немецкого. В марте для учащихся четвертых классов будет проходить пробная работа в области естественных наук, а в мае Департамент образования и молодежи впервые предлагает школам возможность принять участие в проведении уровневых работ по социальным предметам для учащихся третьих и шестых классов.
Целью уровневых работ является предоставление ученикам, родителям, учителям, школам и государству объективной обратной связи. На основе полученной информации преподаватели могут предложить в случае необходимости дополнительную поддержку учащимся.
По словам заведующего отделом тестирования и оценки Департамента образования и молодежи Айми Пюйа, уровневая работа является ценным инструментом самоанализа для учащихся и учителей, который дает представление о том, над какими темами еще нужно поработать, а какие успешно усвоены.
Ученики не получают за уровневые работы оценок. «Заинтересованность школ велика. Проведение работ осуществляется при помощи базы тестов EIS. В августе мы организовали серию вебинаров для директоров и учителей, на которых поделились информацией о предстоящих уровневых работах», – сказала Пюйа.
Пюйа добавила, что обратная связь, отображаемая в EIS после выполнения задания, действительно помогает выявить возможные пробелы в обучении, которые можно ликвидировать при помощи ежедневного обучения, учитывающего потребности ученика.
Ученики, которых отбирают на уровне государства, выполнят уровневую работу в первый день ее проведения. Время участия остальных учеников определяет школа, которые могут выбрать один из трех назначенных дней.
В случае отбора на уровне государства работы учеников оцениваются специалистами, которые назначаются Департаментом образования, или проводится повторная проверка для повышения точности оценки. Работы остальных учеников оцениваются учителями-предметниками школы на основе методических указаний.
Результаты уровневых работ будут доступны школам в EIS в течение десяти рабочих дней после последнего дня их проведения. Государственные результаты публикуются в EIS в течение тридцати дней.
Уровневые работы проводятся Департаментом по делам образования и молодежи в сотрудничестве с Министерством образования и науки.