В школах начинают проводить уровневые работы

Уровневые работы для учеников четвертых, седьмых и десятых классов будут проводиться до середины октября. Работы будут по математике, эстонскому языку, русскому языку и естественным наукам. Ученики также имеют возможность написать уровневую работу по английскому языку.

В январе пройдут уровневые работы на знание русского языка как иностранного и немецкого. В марте для учащихся четвертых классов будет проходить пробная работа в области естественных наук, а в мае Департамент образования и молодежи впервые предлагает школам возможность принять участие в проведении уровневых работ по социальным предметам для учащихся третьих и шестых классов.

Целью уровневых работ является предоставление ученикам, родителям, учителям, школам и государству объективной обратной связи. На основе полученной информации преподаватели могут предложить в случае необходимости дополнительную поддержку учащимся.

По словам заведующего отделом тестирования и оценки Департамента образования и молодежи Айми Пюйа, уровневая работа является ценным инструментом самоанализа для учащихся и учителей, который дает представление о том, над какими темами еще нужно поработать, а какие успешно усвоены.

Ученики не получают за уровневые работы оценок. «Заинтересованность школ велика. Проведение работ осуществляется при помощи базы тестов EIS. В августе мы организовали серию вебинаров для директоров и учителей, на которых поделились информацией о предстоящих уровневых работах», – сказала Пюйа.