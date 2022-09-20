Грядет революция: роботы выращивают растения в воздухе, на очереди клубника

Вертикальная ферма Rohefarm в Виймси. Фото: Mihkel Maripuu

Что растет в воздухе?

Ростки и проростки являются суперпищей, потому что они богаты питательными веществами и витаминами. Например, в капустных ростках содержание витаминов может быть до сорока раз выше, чем в самом кочане. Кроме того, Rohefarm выращивает ростки пекинской и краснокочанной капусты, зеленого редиса и брокколи. Но что если попробовать таким же образом выращивать без почвы и фрукты?

«Выращивать картофель и морковь возможно, но это будет слишком дорого, – объясняет директор и менеджер по развитию продукции Rohefarm Янно Рооди. – А вот клубника уже заставляет задуматься: представьте, сколько стоит килограмм клубники зимой!»

По словам финансового директора Rohefarm Андро Куллеркуппа, в этом году они планируют достичь оборота 1,2 миллиона евро. В течение пяти лет хотелось бы увеличить площадь посадок до 10 000 квадратных метров и занять 10 процентов местного рынка зеленых салатов.

Финансовый директор предполагает, что в дальнейшем ростки перестанут быть основным бизнесом: более прибыльным окажется выращивание клубники или молодых листьев салата. И тогда их можно будет поставлять в магазины. Пока же продукцию фирмы покупают только рестораны.

Роботизированная ферма

«Нашу ферму можно полностью автоматизировать», – рассказывает Янно Рооди о планах фирмы на будущее, а также отмечает, что уже сейчас для выращивания растений ручной труд почти не используется.