У создателей стартапа Rohefarm простое объяснение, почему они решили выращивать растения без почвы и на полках: «Мы хотели выращивать растения, а не пачкать руки в земле».
Грядет революция: роботы выращивают растения в воздухе, на очереди клубника
Может, это и есть будущее сельского хозяйства на планете, терзаемой изменениями климата? Rohefarm занимается ростками и проростками – выращивает их по определенной схеме, все тонкости которой известны исключительно сотрудникам фирмы.
Все началось с того, что основателю другого стартапа, эстонской часовой компании Aegaon, Янно Рооди пришла идея начать выращивать в Эстонии васаби. Этот так называемый японский хрен мог бы принести большую прибыль, но растение, как выяснилось, крайне капризно, и реализация идеи не увенчалась успехом. Затем попробовали выращивать менее требовательные растения. Ростки оказались лояльнее к ошибкам земледельца.
Менеджер по маркетингу Rohefarm Анетт Кутти добавляет, что когда они вначале посмотрели на сроки годности на упаковках с зелеными салатами в магазинах, картина была достаточно пугающей: товар проделывает зимой длинный и сложный путь, пока дойдет до нас из далеких стран, так что о свежести не может быть и речи.
Тоска по земле
Поскольку желания пачкать руки в земле не было, не понадобилось и искать традиционное поле для посадок. Куда лучшей идеей стартаперам показался такой способ круглогодичного выращивания проростков, при котором их поливают снизу специальными питательными растворами, а в помещении установлен нужный режим освещения и влажности.
На Rohefarm в Виймси был приглашен член Эстонской академии наук и профессор Эстонского университета естественных наук в сфере физиологии растений Юло Нийнеметс. Ранее ученый много лет изучал уровень стресса растений и, конечно, один из важнейших вопросов касательно растений с висящими в воздухе корнями – насколько хорошо они там себя чувствуют.
Что растет в воздухе?
Ростки и проростки являются суперпищей, потому что они богаты питательными веществами и витаминами. Например, в капустных ростках содержание витаминов может быть до сорока раз выше, чем в самом кочане. Кроме того, Rohefarm выращивает ростки пекинской и краснокочанной капусты, зеленого редиса и брокколи. Но что если попробовать таким же образом выращивать без почвы и фрукты?
«Выращивать картофель и морковь возможно, но это будет слишком дорого, – объясняет директор и менеджер по развитию продукции Rohefarm Янно Рооди. – А вот клубника уже заставляет задуматься: представьте, сколько стоит килограмм клубники зимой!»
По словам финансового директора Rohefarm Андро Куллеркуппа, в этом году они планируют достичь оборота 1,2 миллиона евро. В течение пяти лет хотелось бы увеличить площадь посадок до 10 000 квадратных метров и занять 10 процентов местного рынка зеленых салатов.
Финансовый директор предполагает, что в дальнейшем ростки перестанут быть основным бизнесом: более прибыльным окажется выращивание клубники или молодых листьев салата. И тогда их можно будет поставлять в магазины. Пока же продукцию фирмы покупают только рестораны.
Роботизированная ферма
«Нашу ферму можно полностью автоматизировать», – рассказывает Янно Рооди о планах фирмы на будущее, а также отмечает, что уже сейчас для выращивания растений ручной труд почти не используется.
Аэропонная ферма действительно отлично автоматизируется. Нужно только знать необходимые условия для выращивания разных видов растений: освещение, влажность, уровень кислотности воды, состав питательных веществ и как часто следует опрыскивать раствором висящие в воздухе корни. Все это управляется компьютером. То, какие условия больше всего нравятся растениям, уже коммерческая тайна.
Все начинается с избегающих химикатов экопроизводителей. Семена вручную высыпаются на флисоподобную ткань – она из пластика и используется повторно. Однако Рооди не разбрасывает семена в «поле» бессистемно, для этого есть инструмент, который помогает распределить их равномерно.
Затем посев опрыскивается водой (что в нее добавляется – каждый фермер держит в секрете), и засеянную грядку помещают на металлической рамке в темный шкаф. Что там с ней происходит опять же секрет. В любом случае растениям это нравится, и через 48 часов жизнеспособные ростки готовы отправиться на освещенную полку.
Там они в течение семи дней спокойно растут, а потом их срезают и отправляют в рестораны. Все это время человеку делать особо нечего – сорняков нет и ходить с тяпкой или лейкой нет смысла.
Что такое аэропоника?
• Аэропоника – это процесс выращивания растений в воздушной среде без использования почвы или другого наполнителя.
• В отличие от гидропоники, корни ростков не находятся все время в воде, их только опрыскивают питательным раствором, что помогает им получать необходимые питательные вещества из воздуха.
Преимущества аэропонного метода выращивания:
• урожайность на 787% больше, чем в поле;
• для получения урожая нужно меньше десяти дней;
• затрачивается гораздо меньше воды;
• нет сорняков и болезней растений;
• растения сразу чистые и готовы к употреблению;
• условия выращивания полностью контролируются.