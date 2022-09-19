Хоккеисты «Риги» одержали победу над «Эверестом»

В первой трети игры Раулс Лосанс вывел «Ригу» вперед, а во втором периоде Андрей Паршин восстановил баланс. В последней трети Раулса Капура вновь вывел команду вперед, затем Григорий Романов сравнял счет, но за три с половиной минуты до финала Кристерс Ансонс забил победный гол.

Вратарь «Эвереста» Дмитрий Ровда отразил 25 бросков, а его коллега из команды противника – 24.