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Хоккеисты «Риги» одержали победу над «Эверестом»

rus.postimees.ee
Хоккеисты «Риги» одержали победу над «Эверестом»
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Hokilitter
Hokilitter Фото: Margus Ansu

Команда «Рига», новобранец хоккейной лиги Coolbet, уехала из Кохтла-Ярве с двумя победами и лидерской позицией: накануне спортсмены победили команду «Эверест» со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1), а за день до этого разгромили «Виру Спутник» 7:1.

В первой трети игры Раулс Лосанс вывел «Ригу» вперед, а во втором периоде Андрей Паршин восстановил баланс. В последней трети Раулса Капура вновь вывел команду вперед, затем Григорий Романов сравнял счет, но за три с половиной минуты до финала Кристерс Ансонс забил победный гол.

Вратарь «Эвереста» Дмитрий Ровда отразил 25 бросков, а его коллега из команды противника – 24.

В следующую субботу, 24 сентября, матчи хоккейной лиги продолжатся. В 16.00 в Кохтла-Ярве встретятся команды «Эверест» и «Виру Спутник», в 18.10 в ледовом холле Хааберсти будут играть «Пантеры» против «Нарва PSK».

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