Жена осужденной в РФ Грайнер: она сходит с ума

«Она нездорова. У нас было несколько очень тревожных сообщений о том, как она высказывалась о том, как она себя чувствует. <...> Она сходит с ума. Через столько дней даже сильный человек говорит: «Детка, я не знаю, как долго я смогу это выдержать», – сказала Черелл.