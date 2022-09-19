Пн, 19.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Жена осужденной в РФ Грайнер: она сходит с ума

rus.postimees.ee
Жена осужденной в РФ Грайнер: она сходит с ума
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Плакат, призывающий вернуть Бриттни Грайнер на родину.
Плакат, призывающий вернуть Бриттни Грайнер на родину. Фото: Nam Y. Huh

Жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России на девять лет за хранение и контрабанду наркотиков, Черелл рассказала, что спортсменка «сходит с ума» и чувствует себя плохо, передает news.ru со ссылкой на CNN. По словам Черелл, у нее вызвали большое беспокойство слова спортсменки о ее самочувствии. 

«Она нездорова. У нас было несколько очень тревожных сообщений о том, как она высказывалась о том, как она себя чувствует. <...> Она сходит с ума. Через столько дней даже сильный человек говорит: «Детка, я не знаю, как долго я смогу это выдержать», – сказала Черелл.

Четвертого августа Химкинский городской суд Московской области признал американскую баскетболистку виновной в хранении и контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.

Грайнер дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США: в 2016-м и 2020-м годах.

Ключевые слова
Наверх