Жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России на девять лет за хранение и контрабанду наркотиков, Черелл рассказала, что спортсменка «сходит с ума» и чувствует себя плохо, передает news.ru со ссылкой на CNN. По словам Черелл, у нее вызвали большое беспокойство слова спортсменки о ее самочувствии.
Жена осужденной в РФ Грайнер: она сходит с ума
«Она нездорова. У нас было несколько очень тревожных сообщений о том, как она высказывалась о том, как она себя чувствует. <...> Она сходит с ума. Через столько дней даже сильный человек говорит: «Детка, я не знаю, как долго я смогу это выдержать», – сказала Черелл.
Четвертого августа Химкинский городской суд Московской области признал американскую баскетболистку виновной в хранении и контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.
Грайнер дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США: в 2016-м и 2020-м годах.