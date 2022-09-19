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В Йыгевамаа столкнулись автомобиль и корова

rus.postimees.ee
В Йыгевамаа столкнулись автомобиль и корова
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Коровы. – Фото иллюстративное.
Коровы. – Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

На прошлой неделе в Йыгевамаа произошло ДТП, в результате которого столкнулись легковой автомобиль и корова.

16 сентября в 23:25 спасатели приехали на место ДТП в деревню Тыренурме в Пылтсамаа. Они столкнули поврежденный автомобиль на обочину и расчистили дорогу, обеспечив пожарную безопасность.

Представитель компании, которой принадлежала корова, приехал на место ДТП и вызвал охотников, чтобы они забрали животное, сообщил Postimees Спасательный департамент.

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