На прошлой неделе в Йыгевамаа произошло ДТП, в результате которого столкнулись легковой автомобиль и корова.
В Йыгевамаа столкнулись автомобиль и корова
В Йыгевамаа столкнулись автомобиль и корова
16 сентября в 23:25 спасатели приехали на место ДТП в деревню Тыренурме в Пылтсамаа. Они столкнули поврежденный автомобиль на обочину и расчистили дорогу, обеспечив пожарную безопасность.
Представитель компании, которой принадлежала корова, приехал на место ДТП и вызвал охотников, чтобы они забрали животное, сообщил Postimees Спасательный департамент.