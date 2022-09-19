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Иностранные спортсмены не выступят на Гран-при России по фигурному катанию

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Иностранные спортсмены не выступят на Гран-при России по фигурному катанию
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Каори Сакамото, действующая чемпионка мира по фигурному катанию.
Каори Сакамото, действующая чемпионка мира по фигурному катанию. Фото: Valerio Origo / ipa-agency.net

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил журналистам, что на Гран-при России не будет иностранных спортсменов, сообщает РИА Новости

«Иностранцев на Гран-при России не будет, если только это не станет клубным соревнованием», – сказал Коган.

Серия Гран-при России стартует 21-24 октября в Москве, финал серии состоится 3-5 марта 2023 года в Сочи.

Международный союз конькобежцев (ISU) первого марта на фоне событий в Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.

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