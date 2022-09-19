Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил журналистам, что на Гран-при России не будет иностранных спортсменов, сообщает РИА Новости.
Иностранные спортсмены не выступят на Гран-при России по фигурному катанию
Иностранные спортсмены не выступят на Гран-при России по фигурному катанию
«Иностранцев на Гран-при России не будет, если только это не станет клубным соревнованием», – сказал Коган.
Серия Гран-при России стартует 21-24 октября в Москве, финал серии состоится 3-5 марта 2023 года в Сочи.
Международный союз конькобежцев (ISU) первого марта на фоне событий в Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.
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