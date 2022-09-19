ЮРГЕН ЛИГИ ⟩ Искусственное снижение цен приведет к дефициту и удорожанию жизни

Именно сейчас следует помнить о принципах свободного общества и уровнях достоинства пирамиды человеческих потребностей, к которым относятся самореализация, признание, принадлежность. Ни в Эстонии, ни в Европе, ни в среднем, ни в подавляющем большинстве мы из-за каких-то цен не опустимся на уровень базовых потребностей, где распадается сама система ценностей.
Опыт говорит нам о том, что при социализме переписывание экономических законов приводит к тому, что партия и правительство пытаются заменить собой закон, вершить правосудие, издавать газеты, лечить больных и заниматься наукой. Политруки, которые хотели провернуть это в Эстонии, теперь требуют от правительства снижения цен.
Экспертное мнение они ни во что не ставят, свои умения вести дебаты демонстрируют не в парламенте, а на улице, пугая гражданским неповиновением. А ведь всеобъемлющая политическая воля, неделимость власти и государственное бесправие – это основные черты «русского мира», к которым можно смело добавить зависимость судьбы любого государства от той силы, которой оно обладает в отрыве от других стран.
Энергия в том мире, кстати, дешевая. Но вопреки утверждению Мартина Хельме о том, что это и есть основа современной цивилизации, дешевое топливо, как правило, идет рука об руку со стагнацией и бедностью. Естественно, дорогое топливо не дает прямого конкурентного преимущества, высокий уровень развития обеспечивается другими вещами, но более богатыми и счастливыми становятся народы, которые ценят не дешевизну, а устойчивость предложения и потребления.