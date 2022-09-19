ЮРГЕН ЛИГИ ⟩ Искусственное снижение цен приведет к дефициту и удорожанию жизни

План Путина в том и состоял, чтобы создать зависимость от дешевой энергии, а затем начать диктовать собственную политику. Сейчас он уже открыто говорит об этом, но опустошать европейские газохранилища он начал вместе с блокадой Украины еще весной 2021 года.

А теперь, читая утренние сводки, Путину могут попасться хорошие новости из Эстонии. Он узнает, что рост цен занял первые полосы всех газет, а вопросы, связанные с Украиной и свободой, отошли на второй план. Все, от простых людей до министров, винят в росте цен себя, свой образ жизни, «правила ЕС», а на свое государство мы возлагаем нереальные надежды.

Два тезиса

Хотя многие и считают, что высокие цены обнажили какие-то пороки биржи, она все-таки слишком хорошо продумана, опробована и проконтролирована для того, чтобы любой желающий мог вершить над ней самосуд.

Решение проблемы роста цен заключается в инвестировании в производство, экономию, передачу и накопительные мощности. Все эти разговоры о том, что Эстонии было бы дешевле самостоятельно производить электроэнергию из сланца, абсолютно пустые.