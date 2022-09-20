Сегодня в интернет-пространстве есть свои общепринятые правила поведения, запреты и ограничения. Самое простое правило гласит: в сети следует вести себя так же, как на людях. Если вы хотите опубликовать что-то в социальных сетях, непременно подумайте, готовы ли вы сказать то же самое на улице в полный голос. Так объясняют веб-полицейские способ проверки своего сетевого общения, который позволит избежать неприятностей. При плохом стечении обстоятельств вас могут даже вызвать к следователю, как это случилось с героиней нашей истории.
Поведение в Сети ⟩ Новые правила гласят: картинки с российскими военными не приветствуются
Сначала открытка, потом – протокол
Второго августа жительница Кохтла-Ярве Галина Киселева разместила в соцсети Facebook открытку с поздравлением мужчин с Днем воздушно-десантных войск (ВДВ), а через неделю получила вызов в полицию. Там ее показания заслушали и составили протокол. В кабинете следователя Галина Киселева узнала, что открытка, которую она перепостила на свою стену в соцсети – это символ акта агрессии и военных преступлений.
Согласно статье 151-1 Пенитенциарного кодекса Эстонии такие символы публично демонстрировать запрещено. Сказать, что для Галины эта повестка и посещение кабинета следователя стали шоком – не сказать ничего: «Я не оправдываю никаких преступлений, в том числе военных! Я пояснила, что поздравила тех, кто служил 30 лет назад и более, это видно и в самом поздравлении». По словам Галины, она решила, что для мужчин всех национальностей будет приятна ее шутливая фраза: «С праздником всех, кто служил. Только не купайтесь в фонтанах».
Эстонский флот и голубые береты
Галина Киселева уверена, что ничего плохого не сделала. «Я не знала, что эту форму носят только российские военные и что сине-зеленый флаг относится к российским войскам. Второго августа был День десантника, который отмечают многие мужчины нашей страны независимо от национальности», – уверена наша читательница.
В свое оправдание Киселева пояснила следователю, что такую форму и голубые береты, как на открытке, носят военные других стран, в том числе десантники Украины. «Я бегло осмотрела картинку и не увидела ничего подозрительно-запретного: на картинке мужчины в военной форме защитного цвета и в синих беретах. Эту форму используют и использовали военные нескольких стран», – уверена Киселева. «Я неоднократно спрашивала, где я могу увидеть точный список символов, которые запрещены в публикациях? – возмущается она. – Накануне правительство поздравило с Днем морского флота, а флота в Эстонии, насколько я знаю, нет».
Но Галина ошибалась. Второго августа отмечается День ВДВ России, который достался российским военным по наследству от Советской армии. Украинские десантно-штурмовые войска отмечают свой день 21 ноября. У украинских десантно-штурмовых войск береты не синего, а темно-вишневого цвета, и форма выглядит иначе. Что касается Сил обороны Эстонии, то военно-морской флот в Эстонии есть. Однако обычному человеку знать все эти детали затруднительно. Было бы проще избежать проблем, если запрещенные для демонстрации символы и изображения были бы четко определены. Как пояснил нам присяжный адвокат Владимир Садеков, даже юристам не всегда понятно, где проходит граница между допустимым и запрещенным (см. комментарий).
Однако полиция исходит из того, что для применения этой статьи не имеет значения, осознавал человек, что он делает, или нет. Поскольку незнание закона не освобождает от ответственности, 29 августа Киселеву снова вызвали к следователю. «Когда я пришла в полицию, мне сказали, что меня должны обязательно наказать! Они очень хотели, чтобы я пошла в суд». Пока решение не принято и Киселеву не наказали, но она считает, что полиция собирается это сделать.
Часть 1 § 151-1 Пенитенциарного кодекса
Поддержка и оправдание международных преступлений
• (1) Публичная демонстрация символа, связанного с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением, поддерживающим или оправдывающим эти деяния образом, наказывается денежным взысканием в размере до 300 штрафных единиц или арестом.
Символ войны чреват конфликтами
Веб-полицейский Идаской префектуры Олег Корныльев пояснил нам цель этого производства: «Полиция начала делопроизводство о проступке для проверки обстоятельств публикации в социальной сети. Целью было выяснить, поддерживает ли человек агрессию РФ. Решение по делу Киселевой еще не принято, поэтому здесь полиция не может давать дополнительные комментарии». Корныльев добавил, что проблема была вполне предсказуема. Если человек публикует изображения вооруженных сил РФ, которые сейчас совершают преступления в Украине, то надо учесть, что это может беспокоить и пугать других людей.
Полиция не оставляет без внимания военные символы и в повседневном обиходе: «Когда в Эстонии кто-либо на улице носит военную форму России или имеет при себе флаг с символикой военных подразделений РФ, полиция реагирует на такие ситуации, просит убрать символику и начинает делопроизводство». Цель полиции – не подавить инакомыслие, а предотвратить возможные обострения, которые может вызвать демонстрация военной символики. «Наша цель – не допускать конфликтов как в публичном пространстве, так и в интернете», – говорит Корныльев.
За полгода войны было зарегистрировано 203 правонарушения, которые можно квалифицировать по 151-1 Пенитенциарного кодекса как «публичную демонстрацию символа, связанного с актом агрессии». Менее десяти случаев произошло в интернете (в соцсетях Facebook и TikTok). Остальные почти две сотни правонарушений имели место в реальной жизни, т. е. относились к бытовым случаям.
Комментарий
Я бы рекомендовал обратиться в суд
ВЛАДИМИР САДЕКОВ, присяжный адвокат
Политическая ситуация диктует задачи, стоящие перед правительством. Принятие этой статьи закона вызвано необходимостью сохранить мир и согласие в стране. Демонстрация того или иного символа или знака может вызвать негодование, ненависть или страх у определенной части общества. В связи с агрессией на территории Украины очевидность невосприимчивости к определенным символам только усилилась. Если Киселеву накажут, я бы рекомендовал ей обратиться в суд. Здесь нужно прибегнуть к судебной практике Европейского суда по правам человека, поскольку практики Государственного суда Эстонии нет. ЕСПЧ считает, что при рассмотрении дела необходимо учитывать как символ, так и его контекст использования, в особенности когда символ может быть использован в разных значениях.
Необходимо ясное толкование – что является символом в понимании статьи 151 прим, а также четкое понимание критериев его демонстрации. При всей кажущейся очевидности текста закона у юристов возникает множество вопросов, где проходит граница между допустимым и наказуемым.
Для того чтобы разобраться в этом, нужно для начала уяснить, что речь идет о проступке, за который нарушитель нормы может получить штраф до 300 штрафных единиц, то есть до 1200 евро. Это не преступление, а проступок, между ними есть разница.