Поведение в Сети ⟩ Новые правила гласят: картинки с российскими военными не приветствуются

Символ войны чреват конфликтами

Веб-полицейский Идаской префектуры Олег Корныльев пояснил нам цель этого производства: «Полиция начала делопроизводство о проступке для проверки обстоятельств публикации в социальной сети. Целью было выяснить, поддерживает ли человек агрессию РФ. Решение по делу Киселевой еще не принято, поэтому здесь полиция не может давать дополнительные комментарии». Корныльев добавил, что проблема была вполне предсказуема. Если человек публикует изображения вооруженных сил РФ, которые сейчас совершают преступления в Украине, то надо учесть, что это может беспокоить и пугать других людей.

Олег Корныльев. Фото: Peeter Lilleväli

Полиция не оставляет без внимания военные символы и в повседневном обиходе: «Когда в Эстонии кто-либо на улице носит военную форму России или имеет при себе флаг с символикой военных подразделений РФ, полиция реагирует на такие ситуации, просит убрать символику и начинает делопроизводство». Цель полиции – не подавить инакомыслие, а предотвратить возможные обострения, которые может вызвать демонстрация военной символики. «Наша цель – не допускать конфликтов как в публичном пространстве, так и в интернете», – говорит Корныльев.

За полгода войны было зарегистрировано 203 правонарушения, которые можно квалифицировать по 151-1 Пенитенциарного кодекса как «публичную демонстрацию символа, связанного с актом агрессии». Менее десяти случаев произошло в интернете (в соцсетях Facebook и TikTok). Остальные почти две сотни правонарушений имели место в реальной жизни, т. е. относились к бытовым случаям.

Читательница была удивлена и напугана, когда из-за открытки в соцсетях ее вызвали к следователю. Фото: Копии протоколов

Фото: Копии протоколов