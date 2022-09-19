Иностранцы избегают уплаты налогов в Эстонии: государство ежегодно недополучает 145 млн евро

Речь идет о сумме, которая имеет значительное влияние на государственный бюджет. Согласно госбюджету на 2022 год, эта сумма, например, могла бы покрыть расходы на создание армии или организацию образовательной сети и обеспечение доступа к общему образованию.

Партнер Sorainen, адвокат, а также бывший канцлер юстиции Аллар Йыкс, проанализировавший ситуацию, утверждает, что основная причина такой большой недоплаты налога с продаж заключается в том, что у нас нет правового основания, по которому Банк Эстонии и поставщики платежных систем могли бы передавать данные в Налогово-таможенный департамент (MTA) – поэтому невозможно идентифицировать иностранных торговцев, которые, вероятно, должны декларировать доход и платить НДС в Эстонии.

«В качестве быстрого решения предлагаем внести изменения в Закон о Банке Эстонии таким образом, чтобы Банк Эстонии был обязан передавать эти данные МТА. Насколько мы понимаем, данные уже находятся в распоряжении Банка Эстонии, и проблема заключается в отсутствии правовой основы, которая позволила бы поделиться ими с MTA. Затем эта сфера могла бы оказаться в центре внимания плана аудита MTA», – сказал Йыкс.