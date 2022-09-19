Эстония ежегодно теряет 145 миллионов евро НДС из-за отсутствующего обмена данными. Юридическая фирма Sorainen проанализировала дефицит НДС иностранных интернет-магазинов в Эстонии по запросу Эстонского союза электронной торговли.
Иностранцы избегают уплаты налогов в Эстонии: государство ежегодно недополучает 145 млн евро
Речь идет о сумме, которая имеет значительное влияние на государственный бюджет. Согласно госбюджету на 2022 год, эта сумма, например, могла бы покрыть расходы на создание армии или организацию образовательной сети и обеспечение доступа к общему образованию.
Партнер Sorainen, адвокат, а также бывший канцлер юстиции Аллар Йыкс, проанализировавший ситуацию, утверждает, что основная причина такой большой недоплаты налога с продаж заключается в том, что у нас нет правового основания, по которому Банк Эстонии и поставщики платежных систем могли бы передавать данные в Налогово-таможенный департамент (MTA) – поэтому невозможно идентифицировать иностранных торговцев, которые, вероятно, должны декларировать доход и платить НДС в Эстонии.
«В качестве быстрого решения предлагаем внести изменения в Закон о Банке Эстонии таким образом, чтобы Банк Эстонии был обязан передавать эти данные МТА. Насколько мы понимаем, данные уже находятся в распоряжении Банка Эстонии, и проблема заключается в отсутствии правовой основы, которая позволила бы поделиться ими с MTA. Затем эта сфера могла бы оказаться в центре внимания плана аудита MTA», – сказал Йыкс.
Основная цель анализа состояла в том, чтобы получить оценку того, сколько НДС недополучает Эстония, сколько иностранные интернет-магазины должны заплатить эстонскому государству от продажи товаров, предназначенных для находящихся в Эстонии конечных потребителей. Вторая цель анализа заключалась в том, чтобы выявить проблемы, вызывающие недостаточную передачу данных, и предложить решения.
Ситуация способствует неравной конкуренции
Исполнительный директор Союза э-торговли Тыну Вяэт заявил, что это значительная сумма, которая так и не поступила в государственный бюджет.
По словам Вяэта, сложившаяся ситуация привела к неравной конкурентной ситуации между отечественными и иностранными интернет-торговцами, но, по его мнению, проблемы решаемы: должны быть созданы одинаковые условия, возможности и обязанности для компаний, работающих на одном рынке.
«В настоящее время сложилась ситуация, когда эстонские компании уплачивают налоги, а иностранные интернет-магазины, продающие здесь свои товары, могут не платить НДС. Соответственно, нужно изменить закон, что поможет обеспечить ежемесячный автоматический обмен данными», – сказал председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк, пообещав, что его комиссия быстро вынесет этот вопрос на повестку дня.
Согласно правилам системы НДС в Эстонии, торговцы, находящиеся за границей, должны добавить эстонский НДС к продажной цене товаров, если товары продаются конечному потребителю в Эстонии и если иностранный торговец имеет постоянное место деятельности в Эстонии, когда его оборот превышает 10 000 евро, то есть речь не идет о так называемых мелких торговцах.
Согласно общему правилу, действующему в Эстонии, иностранные интернет-торговцы должны платить эстонскому государству 20 процентов от оборота товаров, а для определенных товаров – девять процентов. Это правило унифицировано по всей Европе.
Эстонский союз электронной торговли – это зонтичная организация, созданная в 2008 году и включающая около 500 компаний.