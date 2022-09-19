Департамент здоровья предупреждает: снижение температуры горячей воды cпособствует распространению легионеллы

По словам заведующей отделом гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэны Альбрехт, регулирование температуры горячей воды создает благоприятные условия для распространения легионеллы. Это острое инфекционное заболевание бактериального происхождения, приводящее к летальному исходу в 5-15 процентах случаев. «Энергосбережение должно быть разумным. Лучше сократить время принятия душа, чем менять температуру водопровода, что, в свою очередь, может привести к сохранению и размножению бактерий», – пояснила она.

По словам Альбрехт, бактерия размножается при температуре воды +20-45°С и не размножается при температуре ниже +20°С и выше +60°С. «Поэтому важно, чтобы температура воды в системе горячего водоснабжения была в пределах 50-60 °С, а температура холодной воды не превышала 25 °С (желательно 20 °С)», – сказала она и добавила, что также целесообразно использовать те же диапазоны для тех, у кого есть собственный котел или другая система нагрева воды для бытового использования.

Помимо соблюдения температурного режима, важно обслуживать и регулярно проверять водопроводные системы. Поскольку сточная вода является благоприятной почвой для распространения болезнетворных микроорганизмов, регулярная механическая очистка и промывка трубопровода способствует предотвращению роста бактерий.

Возбудителем легионеллеза является бактерия Legionella pneumophila, которая распространяется в речной и озерной воде и других водоемах, откуда попадает в системы водоснабжения. Заболевание передается при вдыхании микроскопических капель воды, содержащих бактерии Legionella.