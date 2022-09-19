Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что пора определиться, кем является попавшая в допинг-скандал на Олимпиаде фигуристка Камила Валиева — ребенком или выполняющим сверхнагрузки спортсменом сильнейшей сборной, пишет РБК.
Карелин счел бесчестным называть Валиеву ребенком
«Я смотрел Олимпиаду в Пекине, переживал как болельщик. Единственное, я не могу принять определение «ребенок», это бесчестно. Как выполнять сверхнагрузки, так она атлет, участник сильнейшей сборной. А как только возникает недобросовестный подход у судейства или неспортивное вмешательство — это ребенок. Давайте будем единообразны в суждениях», — сказал Карелин.
Он отметил, что «даже слепому понятно, что поступили бесчеловечно и далеко неспортивно».
«Но или она ребенок, или она все-таки член сборной команды, представляющий Российскую Федерацию, человек, который выдерживает запредельные нагрузки. И делает это настолько элегантно, что просто засмотришься. Она волшебная, реально. Конечно, сложно все это пережить. Но я вас уверяю, это в любом возрасте трагедия», — сказал Карелин.