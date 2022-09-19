Карелин счел бесчестным называть Валиеву ребенком

«Я смотрел Олимпиаду в Пекине, переживал как болельщик. Единственное, я не могу принять определение «ребенок», это бесчестно. Как выполнять сверхнагрузки, так она атлет, участник сильнейшей сборной. А как только возникает недобросовестный подход у судейства или неспортивное вмешательство — это ребенок. Давайте будем единообразны в суждениях», — сказал Карелин.

Он отметил, что «даже слепому понятно, что поступили бесчеловечно и далеко неспортивно».