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Эстонские больницы стонут из-за высоких счетов за электроэнергию. Попов: компенсировать можно за счет прибыли Eesti Energia

Маргус Паалисте
, журналист
Эстонские больницы стонут из-за высоких счетов за электроэнергию. Попов: компенсировать можно за счет прибыли Eesti Energia
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Пярнуская больница попала в тяжелое положение из-за цен на электроэнергию: за прошлый месяц их счет за электроэнергию был в десять раз больше, чем в прошлом году.
Пярнуская больница попала в тяжелое положение из-за цен на электроэнергию: за прошлый месяц их счет за электроэнергию был в десять раз больше, чем в прошлом году. Фото: Foto: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Хотя дополнительные средства, выделенные на борьбу с пандемией коронавируса, и сокращение запланированного лечения увеличили прибыль больниц пару лет назад, счета за электроэнергию в этом году очень беспокоят руководителей больниц. Например, счет за электроэнергию Пярнуской больницы за август был в десять раз больше, чем год назад.

Летние счета больниц за электроэнергию показывают, что расходы больниц, использующих биржевую электроэнергию, выросли на порядок по сравнению с прошлым годом, хотя больницы заявили, что потребление осталось на обычном уровне. Однако до 85 процентов из эстонской сети больниц имеют договор с биржевым пакетом.

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