Эстонские больницы стонут из-за высоких счетов за электроэнергию. Попов: компенсировать можно за счет прибыли Eesti Energia

Пярнуская больница попала в тяжелое положение из-за цен на электроэнергию: за прошлый месяц их счет за электроэнергию был в десять раз больше, чем в прошлом году.

​Хотя дополнительные средства, выделенные на борьбу с пандемией коронавируса, и сокращение запланированного лечения увеличили прибыль больниц пару лет назад, счета за электроэнергию в этом году очень беспокоят руководителей больниц. Например, счет за электроэнергию Пярнуской больницы за август был в десять раз больше, чем год назад.