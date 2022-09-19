Через неделю взоры всех любителей тенниса будут прикованы к Таллинну, поскольку в столице Эстонии стартует женский теннисный турнир WTA 250. В турнире примет участие и Анетт Контавейт – третья ракетка мира. Она не ожидает, что домашний турнир станет легкой прогулкой.
Анетт Контавейт не ожидает от Tallinn Open легкой прогулки
«Сюда съедется множество теннисисток, которых стоит опасаться. Многие девочки сейчас прекрасно выступили в США – на US Open – и находятся в прекрасной форме», – сказала Контавейт.
В общей сложности в Таллинне выступят 26 теннисисток из сотни лучших спортсменок мира, причем 15 из них располагаются в первой половине рейтинговой таблицы.
«Я думала о том, что в списке очень сильные участницы, – сказала Контавейт. – Календарь и то, что в конце года нет такого множества турниров, этому способствовали».
Имя первой соперницы Анетт Контавейт станет известно в субботу, 24 сентября.
У эстонских любителей тенниса есть две просьбы к судьбе: чтобы Анетт в ходе розыгрыша выпала наиболее слабая соперница. Если этого не получится, то было бы неплохо, если бы Анетт играла с Каей Канепи.