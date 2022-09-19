Анетт Контавейт не ожидает от Tallinn Open легкой прогулки

«Сюда съедется множество теннисисток, которых стоит опасаться. Многие девочки сейчас прекрасно выступили в США – на US Open – и находятся в прекрасной форме», – сказала Контавейт.

В общей сложности в Таллинне выступят 26 теннисисток из сотни лучших спортсменок мира, причем 15 из них располагаются в первой половине рейтинговой таблицы.

«Я думала о том, что в списке очень сильные участницы, – сказала Контавейт. – Календарь и то, что в конце года нет такого множества турниров, этому способствовали».

Имя первой соперницы Анетт Контавейт станет известно в субботу, 24 сентября.