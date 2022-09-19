Власти Египта планируют запустить систему tax free для иностранных туристов

«Кабинет министров Египта одобрил предложение министерства финансов о создании египетской компании-оператора Global Blue Egypt для реализации системы возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных гостей, покидающих страну», – пишет издание.

Как отмечает газета, как и во многих популярных у туристов странах, tax free будет оформляться в аэропортах перед отъездом из Египта. При этом сроки, в которые проект по возврату НДС будет реализован, пока не обозначены.

В правительстве Египта пояснили, что решение о введении tax free принято в связи с реализацией положений закона об НДС в рамках проекта «Видение Египта на период до 2030 года», стратегии цифровой трансформации египетского государства и усилий по развитию туризма и шопинга.