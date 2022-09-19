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Электричество во вторник немного подешевеет

Ромет Креэк
Электричество во вторник немного подешевеет
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig/Sakala

Стоимость электроэнергии во вторник, 20 сентября, в Эстонии будет всего на 4,6 процента ниже, чем сегодня. В среднем электричество будет стоить 16,9 цента за киловатт-час.

Самая дешевая электроэнергия завтра будет с 11 до 12 часов – 9,3 цента. Дороже всего электричество обойдется с 8 до 9 утра – 43,3 цента.

В Латвии во вторник электричество будет стоить 35,3 цента, в Литве – 35,8 цента, а в Финляндии – 10,5 цента.

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