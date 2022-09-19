Пьяный мужчина угрожал полиции бомбой

В ночь на субботу поступило бомбовое предупреждение расположенному на улице Рийа в Тарту дому полиции, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Полиция задержала в качестве подозреваемого 30-летнего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Взрывное устройство не нашли, опасности для окружающих не было.