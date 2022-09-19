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Пьяный мужчина угрожал полиции бомбой

BNS
Пьяный мужчина угрожал полиции бомбой
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Полиция.
Полиция. Фото: Sander Ilvest

Полиция задержала пьяного мужчину, который в субботу ночью сообщил, что в Тартуском доме полиции заложена бомба.

В ночь на субботу поступило бомбовое предупреждение расположенному на улице Рийа в Тарту дому полиции, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Полиция задержала в качестве подозреваемого 30-летнего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Взрывное устройство не нашли, опасности для окружающих не было.

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