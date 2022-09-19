В Финляндию прибыл танкер с российским сжиженным природным газом

Энергетическая компания Gasum подтвердила, что газ, доставленный сегодня, поступил из России.

В настоящее время Хамина готовится к вводу в эксплуатацию СПГ-терминала. Он начнет работать в октябре. С этой целью в Хамине построено хранилище на 30 000 кубометров, заполнением которого и займется прибывший танкер.

Поставки сжиженного природного газа из России в настоящее время не подпадают под санкции ЕС.