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В Финляндию прибыл танкер с российским сжиженным природным газом

rus.postimees.ee
В Финляндию прибыл танкер с российским сжиженным природным газом
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Issei Kato

Судно Coral Energy под голландским флагом прибыло сегодня, 19 сентября, в финский порт Хамина из российского города Высоцк. Это подтверждается информацией сервиса Marine Traffic, пишет Yle.

Энергетическая компания Gasum подтвердила, что газ, доставленный сегодня, поступил из России.

В настоящее время Хамина готовится к вводу в эксплуатацию СПГ-терминала. Он начнет работать в октябре. С этой целью в Хамине построено хранилище на 30 000 кубометров, заполнением которого и займется прибывший танкер.

Поставки сжиженного природного газа из России в настоящее время не подпадают под санкции ЕС.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин (СДП) заявила, что страна готова быстро отказаться от российского природного газа и нефти. До войны в Украине около 65 процентов природного газа, используемого в Финляндии, поступало из России.

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