Фото ⟩ Ребенок не получил лечение и умер: мать вновь предстала перед судом

В апреле Postimees писал, что в середине марта вступило в силу решение Госсуда, согласно которому Сирли Мяндмаа была признана виновной в причинении серьезного вреда здоровью ее 13-летней дочери. А именно, она не оказала приемной дочери своевременного лечения, хотя врач подчеркивал его необходимость.

В апреле Мяндмаа направила в суд заявление об отсрочке отбывания наказания, мотивируя это тем, что она заболела и, по действующим на сегодняшний день законам, не может вернуться в Эстонию и начать отбывать наказание. Никаких доказательств о заболевании у нее не было, и отбывать наказание она не пришла.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре в пятницу сообщил в соцсетях, что объявленная в розыск Мяндмаа задержана: «Поймана. Сегодня мы задержали объявленную в розыск Сирли Мяндмаа, которая до сих пор не отправилась в тюрьму отбывать наказание».

«Мы собрали информацию о возможном местонахождении женщины и арестовали ее сегодня вечером в 17 часов в районе Таллиннского порта», – уточнил в пятницу порталу Elu24 Тамбре. В понедельник Мяндмаа вновь предстала перед Харьюским уездным судом.

В семье Мяндмаа росла приемная дочь 2004 года рождения с врожденной ВИЧ-инфекцией. В июне 2014 года лечащий врач сообщил матери, что иммунитет ребенка опасно ослаблен и необходимо начать противоинфекционное лечение. Несмотря на это, обвиняемая в течение трех последующих лет не ходила с ребенком к врачу и, несмотря на неоднократные напоминания врача, не давала согласия на начало лечения.

Лечение начали только после существенного ухудшения здоровья ребенка в начале 2018 года, но к тому времени было уже слишком поздно, и ребенок скончался в марте того же года после тяжелого заболевания, которое сопровождалось иммунодефицитом.