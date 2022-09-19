Фото ⟩ В Эстонии затонул исторический парусник

В Центр тревоги вскоре после 13:30 поступило сообщение о затонувшем паруснике у причала на улице Яннсени.

По предварительным данным, на паруснике было около ста литров дизельного топлива, которое начало вытекать.

Работники Пярнуского порта установили в воде возле места крушения боновые заграждения и абсорбирующие маты, чтобы предотвратить распространение загрязнения.

Когда прибыли спасатели, они установили еще один ряд боновых заграждений, чтобы предотвратить распространение загрязнения.

На место происшествия также были вызваны представители Департамента окружающей среды и Департамента полиции и погранохраны.

По словам пресс-секретарь Спасательного департамента, в инциденте никто не пострадал.

Член правления MTÜ Jenny Kruse Ристо Тамм сказал, что узнал о затоплении судна незадолго до 13 часов. «Когда я добрался сюда, оно уже ушло на дно», – заявил Тамм.

Тамм признал, что такой инцидент имеет разрушительные последствия как в эмоциональном, так и в финансовом плане. «Ни один судовладелец не хочет видеть свое судно в такой ситуации», – отметил он.

По словам владельца, судно может стоить около 100 000 евро. Однако затонувший на дно парусник не списан со счетов: владелец надеется его восстановить, поскольку, насколько известно Тамму, повреждений на корабле нет. «Приедут водолазы, а потом кранами его поднимут к границе воды, чтобы откачать воду», – пояснил дальнейшие планы член правления. Если все пойдет по плану, послезавтра начнется спасательная операция корабля.

Почему парусник пошел ко дну, выясняется.