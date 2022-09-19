В Эстонии затонул исторический парусник

В Центр тревоги вскоре после 13:30 поступило сообщение о затонувшем паруснике у причала на улице Яннсени.

По предварительным данным, на паруснике было около ста литров дизельного топлива, которое начало вытекать.

Работники Пярнуского порта установили в воде возле места крушения боновые заграждения и абсорбирующие маты, чтобы предотвратить распространение загрязнения.

Когда прибыли спасатели, они установили еще один ряд боновых заграждений, чтобы предотвратить распространение загрязнения.

На место происшествия также были вызваны представители Департамента окружающей среды и Департамента полиции и погранохраны.

По словам пресс-секретарь Спасательного департамента, в инциденте никто не пострадал.

Почему парусник пошел ко дну, выясняется.