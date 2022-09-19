Сегодня, 19 сентября, днем затонул исторический парусник Jenny Kruse, который находился у причала на улице Яннсени в Пярнуском порту. В результате этого инцидента люди не пострадали.
В Эстонии затонул исторический парусник
В Центр тревоги вскоре после 13:30 поступило сообщение о затонувшем паруснике у причала на улице Яннсени.
По предварительным данным, на паруснике было около ста литров дизельного топлива, которое начало вытекать.
Работники Пярнуского порта установили в воде возле места крушения боновые заграждения и абсорбирующие маты, чтобы предотвратить распространение загрязнения.
Когда прибыли спасатели, они установили еще один ряд боновых заграждений, чтобы предотвратить распространение загрязнения.
На место происшествия также были вызваны представители Департамента окружающей среды и Департамента полиции и погранохраны.
По словам пресс-секретарь Спасательного департамента, в инциденте никто не пострадал.
Почему парусник пошел ко дну, выясняется.
Jenny Kruse – построенное в Дании в 1944 году двухмачтовое парусное судно, которое сначала бороздило море как рыболовное судно, а в 1980-х годах было перестроено в прогулочное судно. 11 лет назад судно было подарено эстонцам.