Подпишитесь на дигитальный пакет Postimees и мы подарим Вам билет в кинотеатр на фильм «Калев»!

Подписаться на дигитальный пакет Postimees можно уже сегодня на нашей веб-странице или через службу поддержки (levi@postimees.ee). Подписка предоставит Вам неограниченный доступ ко всему онлайн-контенту Postimees, Вы также будете получать специальные ежемесячные предложения и все остальные привилегии, которые полагаются нашим читателям. Оформите свой заказ здесь.

После оформления дигитальной подписки на Postimees на Вашем аккаунте с левой стороны в меню “Мой профиль” появится персональный скидочный код, по которому Вы получите бесплатный билет на сеанс фильма «Калев» в любом кинотеатре Apollo.

Для активизации скидочного кода зайдите на сайт кинотеатра Apollo и начните оформлять покупку билета на фильм «Калев».

Введите скидочный код в специальную графу для скидок и нажмите кнопку «Добавить+».

Сумма билета изменится. Если в корзине несколько билетов, то код применяется к одному билету.

Окончательную стоимость билетов можно увидеть в нижней части корзины.