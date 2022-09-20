Всем новым подписчикам на дигитальный пакет Postimees мы подарим билет в кино на спортивную драму «Калев», сюжет которой основан на реальных событиях, произошедших в нашей стране.
Подпишитесь на дигитальный пакет Postimees и мы подарим Вам билет в кинотеатр на фильм «Калев»!
Подписаться на дигитальный пакет Postimees можно уже сегодня на нашей веб-странице или через службу поддержки (levi@postimees.ee). Подписка предоставит Вам неограниченный доступ ко всему онлайн-контенту Postimees, Вы также будете получать специальные ежемесячные предложения и все остальные привилегии, которые полагаются нашим читателям. Оформите свой заказ здесь.
После оформления дигитальной подписки на Postimees на Вашем аккаунте с левой стороны в меню “Мой профиль” появится персональный скидочный код, по которому Вы получите бесплатный билет на сеанс фильма «Калев» в любом кинотеатре Apollo.
- Для активизации скидочного кода зайдите на сайт кинотеатра Apollo и начните оформлять покупку билета на фильм «Калев».
- Введите скидочный код в специальную графу для скидок и нажмите кнопку «Добавить+».
- Сумма билета изменится. Если в корзине несколько билетов, то код применяется к одному билету.
- Окончательную стоимость билетов можно увидеть в нижней части корзины.
Вы можете получить билет на фильм «Калев» во всех кинотеатрах Apollo по всей Эстонии до 30.11.2022. На основании скидочного кода можно получить билет только на фильм «Калев».