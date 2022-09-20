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Подпишитесь на дигитальный пакет Postimees и мы подарим Вам билет в кинотеатр на фильм «Калев»!

Postimees
Подпишитесь на дигитальный пакет Postimees и мы подарим Вам билет в кинотеатр на фильм «Калев»!
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Фото: Postimees

Всем новым подписчикам на дигитальный пакет Postimees мы подарим билет в кино на спортивную драму «Калев», сюжет которой основан на реальных событиях, произошедших в нашей стране.

Подписаться на дигитальный пакет Postimees можно уже сегодня на нашей веб-странице или через службу поддержки (levi@postimees.ee). Подписка предоставит Вам неограниченный доступ ко всему онлайн-контенту Postimees, Вы также будете получать специальные ежемесячные предложения и все остальные привилегии, которые полагаются нашим читателям. Оформите свой заказ здесь.

После оформления дигитальной подписки на Postimees на Вашем аккаунте с левой стороны в меню “Мой профиль” появится персональный скидочный код, по которому Вы получите бесплатный билет на сеанс фильма «Калев» в любом кинотеатре Apollo.

  • Для активизации скидочного кода зайдите на сайт кинотеатра Apollo и начните оформлять покупку билета на фильм «Калев».
  • Введите скидочный код в специальную графу для скидок и нажмите кнопку «Добавить+».
  • Сумма билета изменится. Если в корзине несколько билетов, то код применяется к одному билету.
  • Окончательную стоимость билетов можно увидеть в нижней части корзины.

Вы можете получить билет на фильм «Калев» во всех кинотеатрах Apollo по всей Эстонии до 30.11.2022. На основании скидочного кода можно получить билет только на фильм «Калев».

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