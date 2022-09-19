С 19 сентября страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд для граждан России с туристическими шенгенскими визами. Rus.Postimees спросил у начальника смены погранпункта Нарвы Яаники Карп, как новые ограничения реализуются на практике, и какое влияние они оказывают на работу пограничников.
Фото и видео ⟩ На границе в Нарве из-за нового запрета развернули несколько россиян
Сотрудники пограничной службы адаптируются к изменениям. Начальник смены погранпункта Нарвы Яаника Карп отметила, что в своей работе сотрудники всегда действуют в соответствии с действующими законами и четко определяют, кто имеет право пересекать границу, а кто нет.
Она отметила, что в течение сегодняшнего дня семи гражданам РФ запретили въезд в Эстонию.
Карп рассказала, что в первый день действия ограничений сотрудники нарвского погранпункта не сталкивались с негативными или гневными реакциями в связи с введенными ограничениями. По ее словам, реакция россиян на запрет въезда была спокойной. «Граждане России понимают, что мы делаем свою работу», – сказала она.
Карп уверена, что, несмотря на новые ограничения, желающих пересечь границу будет достаточно много и в будущем.
«Например, в Эстонию въезжает много граждан России, у которых есть постоянный вид на жительство в Эстонии», – уточнила она.
Ограничение не распространяется на всех россиян. Граждане РФ могут въезжать в Эстонию, чтобы навестить живущих в Шенгенской зоне членов семьи или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей.
Исключение будет действовать также и для дипломатов, граждан России, которым выдана краткосрочная виза и у которых есть зарегистрированное рабочее место, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. В Эстонию будут по-прежнему пускать по гуманитарным соображения, в том числе диссидентов.
Премьер-министры стран Балтии и Польши объяснили в своем заявлении необходимость ограничений так: «Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили совместно ограничить возможности туризма для граждан России, чтобы защитить общественный порядок и безопасность. Сейчас невозможно гарантировать, что прибывающие через Эстонию в ЕС российские туристы не влекут за собой риска для безопасности».
До сегодняшнего дня граждане России могли посещать Европу только через страны Балтии и Финляндию. В связи с введенными визовыми ограничениями теперь у граждан РФ есть возможность попасть в ЕС только через Финляндию, которая отказалась поддерживать в этом решении страны Балтии и Польшу. Однако в финском обществе развернулись дебаты, которые могу изменить позицию властей страны.