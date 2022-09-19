Фото и видео ⟩ На границе в Нарве из-за нового запрета развернули несколько россиян

Сотрудники пограничной службы адаптируются к изменениям. Начальник смены погранпункта Нарвы Яаника Карп отметила, что в своей работе сотрудники всегда действуют в соответствии с действующими законами и четко определяют, кто имеет право пересекать границу, а кто нет.

Она отметила, что в течение сегодняшнего дня семи гражданам РФ запретили въезд в Эстонию.

Карп рассказала, что в первый день действия ограничений сотрудники нарвского погранпункта не сталкивались с негативными или гневными реакциями в связи с введенными ограничениями. По ее словам, реакция россиян на запрет въезда была спокойной. «Граждане России понимают, что мы делаем свою работу», – сказала она.

Карп уверена, что, несмотря на новые ограничения, желающих пересечь границу будет достаточно много и в будущем.

«Например, в Эстонию въезжает много граждан России, у которых есть постоянный вид на жительство в Эстонии», – уточнила она.

Ограничение не распространяется на всех россиян. Граждане РФ могут въезжать в Эстонию, чтобы навестить живущих в Шенгенской зоне членов семьи или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей.