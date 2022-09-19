В Литве обсуждают вопрос о запрете въезда для беларусов

«Этот вопрос находится на рассмотрении, идут дискуссии и, видимо, какое-то решение будет принято в тот или иной момент. Я очень четко вижу, что белорусский режим тоже участвует в боевых действиях, проводя гибридную атаку с нелегальными мигрантами против Литвы. Я думаю, что есть очень и очень серьезные аргументы для включения и Беларуси», – сказала министр во время посещения литовско-белорусской границы в понедельник.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы договориться «на региональном и даже европейском уровне».

Более чем десяти гражданам России уже отказали во въезде

После того, как в понедельник вступили в силу более строгие правила въезда для граждан России, глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Любаевас сообщил, что с полуночи до 9:00 утра в Литву не пустили 11 граждан этой страны, большинство из них пытались пересечь границу через КПП Кибартий (Чернышевское на российской стороне) на литовско-российской границе, остальные – через границу с Беларусью.

Одна гражданка утверждала, что является жительницей Калининградской области, но документы на упрощенный проезд не предоставила.

Латвийские коллеги, по его словам, сообщили, что до сегодняшнего утра не впущенных граждан России не было.