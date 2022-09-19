Постоянно увеличивающееся количество несчастных случаев с самокатами привело к тому, что только прошлым летом расходы по страхованию для компании ERGO составили десятки тысяч. Сумма ущерба за одно происшествие колеблется в диапазоне от нескольких сотен до нескольких тысяч евро.
Средняя авария на самокате обходится страховке более чем в 500 евро
«Самокат кажется безопасной игрушкой, при падении с которой надеешься отделаться мелкими царапинами и сотрясениями, но практика показывает, что травмы оказываются неожиданно серьезными и все чаще требуют хирургического вмешательства», – сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.
По сравнению с велосипедом, самокат коварное средство передвижения, с виду легкое в управлении, но на самом деле от серьезной травмы человека отделяет лишь один неверный шаг или маленькая оплошность. В удачных случаях можно обойтись легкими травмами, поскольку при падении первый удар обычно приходится на руку или ногу, но все чаще до страховых компаний доходят и серьезные травмы головы.
«Водители самокатов попадают в аварии в основном при столкновении с другими транспортными средствами, самокатами или бордюром, – добавила Лепвальтс. – Чем выше скорость, тем серьезней травмы и вероятность того, что лечение не ограничится быстрым визитом к врачу».
Все чаще полученные при падении с самокатов травмы требуют хирургического вмешательства, из-за чего часто люди не могут работать и заниматься повседневными делами. При наличии страховки при несчастном случае в зависимости от травмы выплачиваются возмещение за страдания, возмещение в связи с нетрудоспособностью, и, при необходимости, также покрываются медицинские расходы, включая восстановительное лечение и посещения специалистов.
«Травмы головы также могут сопровождаться необходимостью лечения зубов, которое Больничная касса сегодня покрывает в очень ограниченном объеме. Стоимость лечения небольших травм запястных и голеностопных суставов уже достигает нескольких сотен евро, а при необходимости лечения сломанных зубов и челюстных суставов мы говорим уже о тысячах евро», – добавила Лепвальтс.