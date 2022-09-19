Средняя авария на самокате обходится страховке более чем в 500 евро

«Самокат кажется безопасной игрушкой, при падении с которой надеешься отделаться мелкими царапинами и сотрясениями, но практика показывает, что травмы оказываются неожиданно серьезными и все чаще требуют хирургического вмешательства», – сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

По сравнению с велосипедом, самокат коварное средство передвижения, с виду легкое в управлении, но на самом деле от серьезной травмы человека отделяет лишь один неверный шаг или маленькая оплошность. В удачных случаях можно обойтись легкими травмами, поскольку при падении первый удар обычно приходится на руку или ногу, но все чаще до страховых компаний доходят и серьезные травмы головы.

«Водители самокатов попадают в аварии в основном при столкновении с другими транспортными средствами, самокатами или бордюром, – добавила Лепвальтс. – Чем выше скорость, тем серьезней травмы и вероятность того, что лечение не ограничится быстрым визитом к врачу».

Все чаще полученные при падении с самокатов травмы требуют хирургического вмешательства, из-за чего часто люди не могут работать и заниматься повседневными делами. При наличии страховки при несчастном случае в зависимости от травмы выплачиваются возмещение за страдания, возмещение в связи с нетрудоспособностью, и, при необходимости, также покрываются медицинские расходы, включая восстановительное лечение и посещения специалистов.