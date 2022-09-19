Квартиры в Таллинне стали еще недоступнее

Вторичный рынок демонстрирует некоторые признаки стабилизации: активность в июле и августе почти не изменилась по сравнению с прошлым годом. Количество предложений растет. Баланс спроса и предложения может также улучшиться на рынке нового жилья. Цены на новостройки уже находятся на уровне, когда они перестают быть доступными согласно индексу доступности жилья от Swedbank. Количество квартир, выставленных на продажу в новостройках Таллинна и его окрестностей, во втором квартале больше не снижалось, но оно все еще остается низким, а спрос, как ожидается, будет ослабевать.

По оценкам Swedbank, в этом году рост цен на квартиры превысит рост заработной платы. Во второй половине прошлого года уровень цен был намного ниже, чем сейчас, а это означает, что даже если цены перестанут расти, годовой рост все равно будет двузначным. Рост ставки Euribor ухудшит доступность жилья во второй половине года.

Доступность квартир ухудшилась также в Латвии и Литве

В Риге и Вильнюсе во втором квартале мы также наблюдали ухудшение доступности жилья. При этом в Вильнюсе доступность остается на уровне среднего показателя 2017–2019 годов, а в Риге даже выше.

В Риге во втором квартале годовой рост цен на квартиры составил 12 процентов, а зарплата выросла на 7,5 процента. В Вильнюсе за тот же период цены на квартиры выросли на 20 процентов, а зарплаты – на 12 процентов. Как и в Таллинне, сделки с новыми квартирами, а значит и более высокий рост цен, еще не полностью отображаются в статистике по Риге и Вильнюсу.