Певкур: из-за российской агрессии важно развивать системы предупреждения и обороны

«Российская война в Украине – это война против Европы. Это война против демократии и свободного мира. Россия – главная угроза для безопасности всей Европы, – сказал министр. – Война в Украине заставила всех нас задуматься, как развивать системы раннего предупреждения и оборонные системы по всей Европе».

Он добавил, что Эстония инвестирует в оборонные затраты два процента ВВП, а в течение последующих четырех лет они вырастут до 2,8 процента ВВП. Эта тенденция свойственна всем странам восточного фланга НАТО. «Это в свою очередь означает инвестиции в размере десятков миллиардов евро в безопасность населения в нашем регионе. Это, безусловно, настоящий вызов для оборонной промышленности – как повысить эффективность промышленности и ускорить достижение инновационными решениями клиентов», – сказал Певкур.

Министр отметил, что наряду с обычным военным вооружением, война в Украине продемонстрировала важность раннего предупреждения, основанного на электронных системах в военном деле и технологиях электромагнитного спектра. «Таким образом, сотрудничество стран в сфере оборонной промышленности крайне важно», – сказал Певкур.

Electronic Warfare Live – это международная выставка и демонстрация оборонной промышленности, которая проходит в Эстонии в четвертый раз в сотрудничестве с британским предприятием Tangent Link, Силами обороны, Академией внутренней обороны и Эстонским союзом оборонной и космической промышленности.

Оборудование для электронного военного дела демонстрируют 38 предприятий, в том числе 12 из Эстонии, участвуют делегации из 32 стран. Всего в предприятии участвует около 400 человек.