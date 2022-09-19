Министр обороны Ханно Певкур в понедельник открыл в Тарту конференцию оборонной промышленности Electronic Warfare Live. Он подчеркнул, что из-за российской агрессии крайне важно развивать системы раннего предупреждения и обороны.
Певкур: из-за российской агрессии важно развивать системы предупреждения и обороны
«Российская война в Украине – это война против Европы. Это война против демократии и свободного мира. Россия – главная угроза для безопасности всей Европы, – сказал министр. – Война в Украине заставила всех нас задуматься, как развивать системы раннего предупреждения и оборонные системы по всей Европе».
Он добавил, что Эстония инвестирует в оборонные затраты два процента ВВП, а в течение последующих четырех лет они вырастут до 2,8 процента ВВП. Эта тенденция свойственна всем странам восточного фланга НАТО. «Это в свою очередь означает инвестиции в размере десятков миллиардов евро в безопасность населения в нашем регионе. Это, безусловно, настоящий вызов для оборонной промышленности – как повысить эффективность промышленности и ускорить достижение инновационными решениями клиентов», – сказал Певкур.
Министр отметил, что наряду с обычным военным вооружением, война в Украине продемонстрировала важность раннего предупреждения, основанного на электронных системах в военном деле и технологиях электромагнитного спектра. «Таким образом, сотрудничество стран в сфере оборонной промышленности крайне важно», – сказал Певкур.
Electronic Warfare Live – это международная выставка и демонстрация оборонной промышленности, которая проходит в Эстонии в четвертый раз в сотрудничестве с британским предприятием Tangent Link, Силами обороны, Академией внутренней обороны и Эстонским союзом оборонной и космической промышленности.
Оборудование для электронного военного дела демонстрируют 38 предприятий, в том числе 12 из Эстонии, участвуют делегации из 32 стран. Всего в предприятии участвует около 400 человек.
Цель Министерства обороны – поддержать возможности экспорта эстонских предприятий, дать Силам обороны и экспертам других учреждениям в сфере обороны и безопасности возможность увидеть и испытать электронную военную продукцию мирового уровня, а также развить международные связи.