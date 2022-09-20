Каких успехов добилась российская оппозиция в изгнании за полгода войны Путина с Украиной. Почему сторонники Навального не ратуют за военное поражение России, а сторонников такого поражения Путина нельзя сравнивать с большевиками. Насколько опасен ядерный шантаж Кремля. Все это Rus.Postimees обсудил с одним из лидеров массовых протестов в Москве в начале «десятых годов», бывшим депутатом Госдумы, полковником ФСБ в отставке Геннадием Гудковым.
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Оппозиция РФ в изгнании ⟩ «Народ, который за деньги убивает соседей, должен уйти в утиль истории»
Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков дал интервью Rus.Postimees
«Народ, который за деньги убивает соседей, должен уйти в утиль истории»
* Геннадий Гудков с 2019 года, после возникшей угрозы ареста, проживает в Болгарии. В 2021 году в Болгарию уехал из Москвы и сын полковника ФСБ, тоже бывший депутат Госдумы, Дмитрий Гудков.
– Геннадий Владимирович, вы видите пользу для России в том, чем занимается российская оппозиция в изгнании?
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