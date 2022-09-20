Оппозиция РФ в изгнании ⟩ «Народ, который за деньги убивает соседей, должен уйти в утиль истории»

* Геннадий Гудков с 2019 года, после возникшей угрозы ареста, проживает в Болгарии. В 2021 году в Болгарию уехал из Москвы и сын полковника ФСБ, тоже бывший депутат Госдумы, Дмитрий Гудков . – Геннадий Владимирович, вы видите пользу для России в том, чем занимается российская оппозиция в изгнании?

– Безусловно. А где еще можно сейчас заниматься борьбой с путинским режимом, если не в изгнании? Конечно, сейчас основное место борьбы политической, пропагандистской и контрпропагандистской находится за рубежом. К сожалению. Поскольку Россия превращена в военную диктатуру, где любое неосторожно сказанное слово может привести ко всему, вплоть до гибели человека.