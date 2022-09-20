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Оппозиция РФ в изгнании ⟩ «Народ, который за деньги убивает соседей, должен уйти в утиль истории»

Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков дал интервью Rus.Postimees
rus.postimees.ee
«Народ, который за деньги убивает соседей, должен уйти в утиль истории»
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Геннадий Гудков призывает людей присоединиться к нему, когда он идет по центру Москвы на митинг оппозиции на Болотную площадь в знак протеста против нарушений на парламентских выборах, 11 декабря 2011 года.
Геннадий Гудков призывает людей присоединиться к нему, когда он идет по центру Москвы на митинг оппозиции на Болотную площадь в знак протеста против нарушений на парламентских выборах, 11 декабря 2011 года. Фото: REUTERS/Anton Golubev

Каких успехов добилась российская оппозиция в изгнании за полгода войны Путина с Украиной. Почему сторонники Навального не ратуют за военное поражение России, а сторонников такого поражения Путина нельзя сравнивать с большевиками. Насколько опасен ядерный шантаж Кремля. Все это Rus.Postimees обсудил с одним из лидеров массовых протестов в Москве в начале «десятых годов», бывшим депутатом Госдумы, полковником ФСБ в отставке Геннадием Гудковым.

* Геннадий Гудков с 2019 года, после возникшей угрозы ареста, проживает в Болгарии. В 2021 году в Болгарию уехал из Москвы и сын полковника ФСБ, тоже бывший депутат Госдумы, Дмитрий Гудков.

– Геннадий Владимирович, вы видите пользу для России в том, чем занимается российская оппозиция в изгнании?

– Безусловно. А где еще можно сейчас заниматься борьбой с путинским режимом, если не в изгнании? Конечно, сейчас основное место борьбы политической, пропагандистской и контрпропагандистской находится за рубежом. К сожалению. Поскольку Россия превращена в военную диктатуру, где любое неосторожно сказанное слово может привести ко всему, вплоть до гибели человека.

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