Статистика ⟩ Сколько украинских беженцев зарегистрировались в Кассе по безработице?

Согласно статистике Кассы по безработице, за прошлую неделю с 12 по 18 сентября на учет встали 347 украинских беженцев.

На прошлой неделе сняты с учета в качестве безработных 113 человек, из них 55 перестали числиться безработными по собственному желанию, а 53 — как нашедшие работу. Всего сняты с учета 6596 человек, 4975 из них приступили к работе.

В Харьюмаа ищут работу 55,6 процента украинских беженцев, в Ида-Вирумаа 10,7 процента, а 9,4 процента в Тартуском уезде.

Женщины составляют 78,7 процента, а мужчины — 21,3 процента вставших на учет и получивших международную защиту беженцев, 11,2 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 76 процентов к возрастной группе 25–54 года, а 12,8 процента — это люди старше 55 лет.

У 62,7 процента вставших на учет украинских беженцев высшее, а у 11,5 процента специальное образование, 8,9 процента не имеют специального образования, данные об образовании 16,9 процента вставших на учет не известны.

По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли — 19,9 процента, 15,7 процента составляют специалисты высшего уровня, 11,9 процента — техники и специалисты среднего звена, а 13,6 процента не имеют трудового стажа.

На прошлой неделе пособие по безработице получили 119 человек (34,3 процента) из новых вставших на учет. Всего пособие или компенсацию получают 76,6 процента зарегистрированных в качестве безработных.