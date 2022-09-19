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Фото ⟩ Пьяный водитель протаранил дорожный знак и деревья

Кати Саагим
Пьяный водитель протаранил дорожный знак и деревья
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ДТП в Пярну.
ДТП в Пярну. Фото: Erakogu

В три часа ночи в субботу пьяный водитель врезался в дорожный знак, а также задел несколько деревьев на бульваре Таммсааре в Пярну.

Руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа рассказал, что прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что 35-летний мужчина, сидевший за рулем автомобиля Audi, был пьян. Патруль отстранил водителя от вождения, в отношении него было начато производство о проступке.

Фото: Erakogu

В эти выходные полиция проверила трезвость водителей во многих местах в Пярнумаа. Всего было проверено более 1700 водителей.

В ходе рейда полиция выявила 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в отношении которых начаты производства о проступке. Кроме того, полиция поймала водителя, подозреваемого в нахождении в состоянии наркотического опьянения, и водителя, состояние алкогольного опьянения которого было таким, что против него пришлось возбудить уголовное дело. Полицейским также попался водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности.

В Пярнумаа в этом году полиция поймала 356 пьяных водителей.

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