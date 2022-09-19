Фото ⟩ Пьяный водитель протаранил дорожный знак и деревья

Руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа рассказал, что прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что 35-летний мужчина, сидевший за рулем автомобиля Audi, был пьян. Патруль отстранил водителя от вождения, в отношении него было начато производство о проступке.

Фото: Erakogu

В эти выходные полиция проверила трезвость водителей во многих местах в Пярнумаа. Всего было проверено более 1700 водителей.

В ходе рейда полиция выявила 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в отношении которых начаты производства о проступке. Кроме того, полиция поймала водителя, подозреваемого в нахождении в состоянии наркотического опьянения, и водителя, состояние алкогольного опьянения которого было таким, что против него пришлось возбудить уголовное дело. Полицейским также попался водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности.