Городская управа Пярну в понедельник выделила из своего резервного фонда отделу социального обеспечения 13 490 евро на оказание помощи Украине.
Власти Пярну выделили 13 000 евро на оказание помощи Украине
Власти Пярну выделили 13 000 евро на оказание помощи Украине
Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии Пярну, отметив, что средства выделяются на приобретение и отправку в Украину транспортных средств, медикаментов, питания и прочих необходимых вещей.
Инициатором сбора денег выступил Союз городов и волостей Эстонии, членам которого предложили при возможности выделить определенные суммы средств на оказание помощи Украине.