Пн, 19.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Власти Пярну выделили 13 000 евро на оказание помощи Украине

BNS
Власти Пярну выделили 13 000 евро на оказание помощи Украине
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Украинский флаг.
Украинский флаг. Фото: Sille Annuk

Городская управа Пярну в понедельник выделила из своего резервного фонда отделу социального обеспечения 13 490 евро на оказание помощи Украине.

Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии Пярну, отметив, что средства выделяются на приобретение и отправку в Украину транспортных средств, медикаментов, питания и прочих необходимых вещей.

Инициатором сбора денег выступил Союз городов и волостей Эстонии, членам которого предложили при возможности выделить определенные суммы средств на оказание помощи Украине.

Ключевые слова
Наверх