Нанмадол называют супертайфуном, он обрушился на самый южный из четырех главных островов Японии, Кюсю, в воскресенье, и уже унес жизни двух человек, еще 87 получили ранения. Ожидается, что в ближайшее время тайфун выйдет на самый большой японский остров, Хонсю. Власти страны приказали эвакуировать девять миллионов человек.
В Японии эвакуируют девять миллионов человек из-за разрушительного тайфуна Нанмадол
Это один из самых страшных тайфунов, которые когда-либо видела Япония.
Объединенный центр предупреждения о тайфунах США (JTWC) классифицировал Нанмадол как «супертайфун». Этот термин применяется к штормам с постоянной скоростью ветра 240 км/ч и более.
Десятки тысяч японцев провели ночь воскресенья в убежищах, почти 350 тысяч домов остались без электричества.
Стихия привела к серьезным сбоям в работе транспорта, Япония готовится в обширным наводнениям и оползням. Закрыты многие магазины и предприятия, некоторые здания защищают, обкладывая мешками с песком.
Скорость ветра супертайфуна достигает 234 км/ч, и в некоторых районах прогнозируют до 400 мм осадков в виде дождя за 24 часа – в очень многих местах на планете столько осадков не выпадает и за год.
Супертайфун обрушился на Кюсю со стороны города Кагосима на южной оконечности острова. В результате река Кюсю вышла из берегов.
Японский государственный телеканал NHK сообщил, что один из местных жителей утонул в машине, которую накрыл паводок, другой погибший попал под оползень. Еще один человек пропал без вести.
На кадрах с местных видеокамер видно, как ветер срывает крыши с домов и опрокидывает рекламные билборды.
Курс на Хонсю
Для более полумиллиона жителей районов Кагосима, Миядзаки, Оита, Кумамото и Ямагути выпущено предупреждение пятого уровня – самое высокое по шкале предупреждений о стихийных бедствиях в Японии.
По прогнозам метеорологов, Нанмадол в ближайшие пару дней повернет на восток и пройдет над главным японским островом Хонсю, а к среде выйдет в океан.
Столицу Японии Tокио уже заливает дождями, из-за наводнения там остановлена одна из основных линий метро, Тодзаи, которая проходит через центр Токио и обычно перевозит больше полутора миллионов человек в день.
Предупреждения четвертой степени также получили жители острова Сикоку и региона Тюгоку на острове Хонсю.
Из-за стихийного бедствия премьер-министр Японии Фумио Кисида отложил визит в Нью-Йорк, где он должен выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН. Планируется, что он полетит туда во вторник.
Нанмадол – это уже 14-й тайфун на Тихом океане в этом сезоне, и самый мощный из тех, что достигали Японии. Представитель Метеорологической службы Японии в субботу сказал, что он может оказаться разрушительнее, чем тайфун Джеби, который в 2018 году убил в Японии 14 человек (и еще семерых – на Тайване).
Япония в целом очень хорошо подготовлена к разного рода ударам стихии, в том числе тайфунам, но ученые предупреждают, что из-за изменения климата тайфуны будут становиться все мощнее и разрушительнее.
Затяжная Ла-Нинья
Ученые предсказали в этом году очень активный сезон ураганов, вызванный усилением природного явления, которое называют Ла-Нинья – масштабное охлаждение поверхности воды в центральной и восточной частях Тихого океана. Это одна из движущих сил климата на планете, фаза Ла-Нинья может длиться несколько лет.
Ла-Нинья уже привела к длительной засухе в районе Африканского Рога, в Южной Америке, и невиданным осадкам в Юго-Восточной Азии.
«Антропогенное изменение климата усиливает воздействие таких естественных явлений, как Ла-Нинья, и оказывает все большее влияние на наши погодные режимы, в частности посредством более интенсивных волн тепла и засухи – и связанного с ними риска стихийных пожаров – а также рекордных ливневых осадков и наводнений», – говорит генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации профессор Петтери Таалас.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) предполагает, что интенсивность тропических циклонов будет расти.