В Японии эвакуируют девять миллионов человек из-за разрушительного тайфуна Нанмадол

Это один из самых страшных тайфунов, которые когда-либо видела Япония.

Объединенный центр предупреждения о тайфунах США (JTWC) классифицировал Нанмадол как «супертайфун». Этот термин применяется к штормам с постоянной скоростью ветра 240 км/ч и более.

Десятки тысяч японцев провели ночь воскресенья в убежищах, почти 350 тысяч домов остались без электричества.

Стихия привела к серьезным сбоям в работе транспорта, Япония готовится в обширным наводнениям и оползням. Закрыты многие магазины и предприятия, некоторые здания защищают, обкладывая мешками с песком.

Скорость ветра супертайфуна достигает 234 км/ч, и в некоторых районах прогнозируют до 400 мм осадков в виде дождя за 24 часа – в очень многих местах на планете столько осадков не выпадает и за год.

Спасатели борются с оползнем на Кюсю. Фото: Reuters

Супертайфун обрушился на Кюсю со стороны города Кагосима на южной оконечности острова. В результате река Кюсю вышла из берегов.

Японский государственный телеканал NHK сообщил, что один из местных жителей утонул в машине, которую накрыл паводок, другой погибший попал под оползень. Еще один человек пропал без вести.

На кадрах с местных видеокамер видно, как ветер срывает крыши с домов и опрокидывает рекламные билборды.

Курс на Хонсю

Для более полумиллиона жителей районов Кагосима, Миядзаки, Оита, Кумамото и Ямагути выпущено предупреждение пятого уровня – самое высокое по шкале предупреждений о стихийных бедствиях в Японии.