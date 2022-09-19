ТТУ закупит электроэнергии на 40 миллионов евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба вуза, отметив, что среднегодовое потребление электроэнергии учреждением составляет почти 16 338 мегаватт-часов. Предполагается, что университет будет покупать электричество на энергобирже Nord Pool.

В рамках тендера электричество будет приобретено для Тартуского и Вирумааского колледжей ТТУ, для учебного центра Сяргхауа, морской академии, испытательного холла строительного факультета, спортивного здания, а также для учебных и административных зданий ТТУ, размещенных в Таллинне на улицах Эхитаяте, Акадеэмия, Рая и Тынисмяги.