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ТТУ закупит электроэнергии на 40 миллионов евро

BNS
ТТУ закупит электроэнергии на 40 миллионов евро
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Таллиннский технический университет
Таллиннский технический университет Фото: Madis Veltman

Таллиннский технический университет объявил о проведении государственного тендера на покупку в течение 48 месяцев электроэнергии на общую сумму порядке 40 миллиона евро.

Об этом BNS сообщила пресс-служба вуза, отметив, что среднегодовое потребление электроэнергии учреждением составляет почти 16 338 мегаватт-часов. Предполагается, что университет будет покупать электричество на энергобирже Nord Pool.

В рамках тендера электричество будет приобретено для Тартуского и Вирумааского колледжей ТТУ, для учебного центра Сяргхауа, морской академии, испытательного холла строительного факультета, спортивного здания, а также для учебных и административных зданий ТТУ, размещенных в Таллинне на улицах Эхитаяте, Акадеэмия, Рая и Тынисмяги.

По результатам тендера будет заключен рамочный договор сроком на четыре года. Предложения по тендеру можно представлять до 20 октября.

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