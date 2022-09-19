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В Таллинне в результате нападения собаки погиб ребенок

rus.postimees.ee
В Таллинне в результате нападения собаки погиб ребенок
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

Насколько известно Postimees, в выходные в Таллинне на маленького ребенка напала собака, в результате полученных травм он скончался.

Информации о случившемся на данный момент мало, поскольку в полиции на данный момент не хотят подробнее комментировать этот инцидент.

«Трагический случай, в результате которого погиб ребенок, произошел в Таллинне», – прокомментировал Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, добавив, что из уважения к горю семьи полиция не может сказать ничего более конкретного об этом происшествии.

Насколько известно Postimees, трагический случай произошел в минувшие выходные в Таллинне, жертвой стала четырехлетняя девочка.

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