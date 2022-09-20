Eesti Energia: универсальный тариф может меняться каждый месяц

– Думаю, что самим ничего делать не надо.
Согласно законопроекту, любой другой пакет, который будет дороже социального электричества, автоматически будет переведен на универсальную услугу.
У клиента останется возможность отказаться от этого предложения. Главное – успеть это сделать за два дня до вступления в силу нового договора.
– Клиенты, оставшиеся со старыми пакетами, имеют право на компенсации? О ком шла речь?
– Хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Если мы говорим о компенсации в 5 центов, которую гарантирует Минэкономики с 1 октября до конца марта, то это предусмотрено для всех частных потребителей, товариществ и рядных домов. Пять центов и НСО, если стоимость вашего электропакета выше восьми центов плюс НСО, то есть порогом является цифра 9,6 центов за киловатт/час.
– Кто останется без компенсации?
– На сегодняшний день компенсации рассчитаны только на частных потребителей и квартирные товарищества.
– Предприятиям остается, по совету Каи Каллас, останавливать производство?
– Эти данные устарели. В пятницу она сказала, что, может быть, универсальный пакет будет предложен и бизнес-клиентам. Лед тронулся.
– Есть ли у Эстонии возможность снизить цену на электричество?
– На сегодняшний день такой возможности, к сожалению, нет. Мы связаны со Скандинавией, Латвией и Литвой, вся производящаяся в этой зоне энергия идет на биржу и покупается затем по биржевой цене. Зимой Эстония производит меньше электричества, чем потребляет. Поэтому нет смысла говорить об уходе с биржи. Иначе нам придется зимой сидеть без электричества.