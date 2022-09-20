Eesti Energia: универсальный тариф может меняться каждый месяц

– С биржей мы не останемся зимой без тепла и света?

– Нас поддержат Финляндия, Латвия, Литва, Швеция и Норвегия.

– А если им самим не будет хватать электроэнергии?

– Такой сценарий не исключен, но ни разу в истории ничего подобного еще не было.

– Пока народ со страхом открывает каждый новый счет за электроэнергию, предприятие отчитывается о росте чистой прибыли до 500% (данные за II квартал в годовом разрезе). Насколько этично госконцерну получать такую прибыль за счет населения?

– Надо понимать, из чего складывается эта прибыль. У Enefit Power – производителя в Ида-Вирумаа – прибыль была минимальной. Основной плюс образовался за счет биржевой компании Enefit Green, производящей энергию из возобновляемых источников. Если эту прибыль вынуть из нашего отчета, то чистая прибыль будет меньше.

Львиная доля прибыли была реинвестирована в экономику – в ветряную и солнечную энергетику. Мы даже хотим построить ветропарк на воде, где 90% дней в году есть ветер.

– И все же, почему не ограничить огромную прибыль, снизив цены на электричество уже сейчас, а не в туманном будущем? Тогда не надо будет придумывать соцпакеты, компенсации и т.д. Не так ли?