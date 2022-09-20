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Eesti Energia: универсальный тариф может меняться каждый месяц

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Eesti Energia: универсальный тариф может меняться каждый месяц
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  • Более дорогие пакеты автоматически переводятся на соцтариф
  • Перебои с поставками возможны, но предпосылок нет
  • Должники смогут платить в рассрочку с процентами

Когда будут обнародованы тарифы универсальной услуги на электроэнергию? Во сколько раз могут вырасти в цене обычные электропакеты? Хватит ли Эстонии электричества этой зимой?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель отдела энергопродуктов концерна Eesti Energia Армен Каспаров.

Выдержки из беседы:

– Почему до сих пор не обнародованы тарифы универсальной услуги?

– Закон вступит в силу лишь 23 сентября, в ближайшую пятницу. После этого начнется официальная процедура утверждения тарифов. Стоимость универсального пакета формируется с двух сторон: к цене производителя после утверждения тарифа Департаментом конкуренции продавцы электроэнергии могут добавить свой маргинал. Думаю, что концу месяца цена будет известна.

– Сколько выиграет потребитель?

– Думаю, что потребитель выиграет довольно много.

По сравнению с биржевым пакетом поначалу цена может быть вдвое дешевле.

Единый тариф не делится на ночной и дневной. Универсальный пакет действует до апреля 2026 года.

– Как часто может повышаться цена в соцпакете?

– Это вопрос больше к Enefit Power. В цену производителя входит стоимость сланца, СО2, плата за ресурсы.

Цена электричества может меняться каждый месяц! Если СО2 резко подорожает, то и тариф придется изменить.

Тарифы могут и повыситься, и понизиться. Это зависит от многих компонентов. 

– То есть радоваться рано? Мы узнаем цифры, а потом окажется, что это только на месяц?

– Вы словно не доверяете Департаменту конкуренции. Будто бы он позволит производителю делать все, что ему заблагорассудится. Но если стоимость СО2 меняется, у нас есть право ходатайствовать об изменении цены.

– Нужно ли менять биржевой пакет на социальный?

– Думаю, что самим ничего делать не надо.

Согласно законопроекту, любой другой пакет, который будет дороже социального электричества, автоматически будет переведен на универсальную услугу.

У клиента останется возможность отказаться от этого предложения. Главное – успеть это сделать за два дня до вступления в силу нового договора.

– Клиенты, оставшиеся со старыми пакетами, имеют право на компенсации? О ком шла речь?

– Хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Если мы говорим о компенсации в 5 центов, которую гарантирует Минэкономики с 1 октября до конца марта, то это предусмотрено для всех частных потребителей, товариществ и рядных домов. Пять центов и НСО, если стоимость вашего электропакета выше восьми центов плюс НСО, то есть порогом является цифра 9,6 центов за киловатт/час.

– Кто останется без компенсации?

– На сегодняшний день компенсации рассчитаны только на частных потребителей и квартирные товарищества.

– Предприятиям остается, по совету Каи Каллас, останавливать производство?

– Эти данные устарели. В пятницу она сказала, что, может быть, универсальный пакет будет предложен и бизнес-клиентам. Лед тронулся.

– Есть ли у Эстонии возможность снизить цену на электричество?

– На сегодняшний день такой возможности, к сожалению, нет. Мы связаны со Скандинавией, Латвией и Литвой, вся производящаяся в этой зоне энергия идет на биржу и покупается затем по биржевой цене. Зимой Эстония производит меньше электричества, чем потребляет. Поэтому нет смысла говорить об уходе с биржи. Иначе нам придется зимой сидеть без электричества.

– С биржей мы не останемся зимой без тепла и света?

– Нас поддержат Финляндия, Латвия, Литва, Швеция и Норвегия.

– А если им самим не будет хватать электроэнергии?

– Такой сценарий не исключен, но ни разу в истории ничего подобного еще не было.

– Пока народ со страхом открывает каждый новый счет за электроэнергию, предприятие отчитывается о росте чистой прибыли до 500% (данные за II квартал в годовом разрезе). Насколько этично госконцерну получать такую прибыль за счет населения?

– Надо понимать, из чего складывается эта прибыль. У Enefit Power – производителя в Ида-Вирумаа – прибыль была минимальной. Основной плюс образовался за счет биржевой компании Enefit Green, производящей энергию из возобновляемых источников. Если эту прибыль вынуть из нашего отчета, то чистая прибыль будет меньше.

Львиная доля прибыли была реинвестирована в экономику – в ветряную и солнечную энергетику. Мы даже хотим построить ветропарк на воде, где 90% дней в году есть ветер.

– И все же, почему не ограничить огромную прибыль, снизив цены на электричество уже сейчас, а не в туманном будущем? Тогда не надо будет придумывать соцпакеты, компенсации и т.д. Не так ли?

– Нынешние рыночные установки не позволяют нам снизить цену для конечного потребителя. Всё произведенное поставляется на общий рынок. Дефицит в Латвии и Литве поднимает стоимость электричества в нашем регионе. Зато зимой Латвия и Литва помогает нам за счет своих газовых станций.

– Хватит ли Эстонии электричества этой зимой?

– Начальник Elering Таави Вескимяги сказал, что хватит.

– Это слова, возможно, будущего главы Eesti Energia, который обозначил свои амбиции в отношении этого поста. Однако, эксперты не исключают перебоев с поставками электричества…

– Если во всем регионе возникнет дефицит, у нас могут возникнуть проблемы. На данный момент таких предпосылок нет.

– Готов ли сценарий на случай перебоев?

– Это вопрос к Таави Вескимяги.

– Готов ли сценарий на случай полного досрочного отключения от российских электросетей?

– Это вопрос тоже к Таави Вескимяги. Десинхронизация завершится к 2025 году.

– Если население не сможет оплачивать счета за электричество, ваши действия?

– К каждому случаю мы подходим персонально: можно разбить счет напополам.

– Платить в рассрочку? Может быть, еще и под проценты?

– Конечно, придется платить и проценты.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: придется ли новые счета открывать со страхом? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Marc Cain
Студия Postimees: придется ли новые счета открывать со страхом? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Marc Cain Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
  • Пока народ со страхом открывает каждый новый счет за электроэнергию, предприятие отчитывается о росте чистой прибыли до 500% (данные за II квартал в годовом разрезе). Реально ли ограничить прибыль, снизив цены на электричество?
  • Почему до сих пор не определены тарифы универсальной услуги?
  • Как будут выплачиваться компенсации за электричество?
  • Есть ли у Эстонии возможность снизить цену на электричество?
  • Почему невозможно уйти с электробиржи?
  • Просчитываются ли варианты на случай, если население не сможет оплачивать счета?
  • Чего ждать предприятиям, которые находятся под сильнейшим давлением энергоцен?
  • Готовы ли сценарии на случай полного отключения от российских электросетей?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Marc Cain 

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